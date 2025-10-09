潮流與夢幻交織！微風信義×微風南山×微風松高夢幻海境週年慶　10/16盛大登場

▲微風信義、微風南山、微風松高聯手獻禮，點數豪賞、馬尼拉Solaire 3天2夜 尊爵雙人套房與黑眼豆豆亞洲巡迴演唱會門票驚喜抽獎大放送。（圖／品牌提供，以下同）

無論你是鍾情於高訂珠寶與精品香氛，還是熱愛韓系潮流、講究質感生活，都能在一年一度的百貨購物盛事中，找到專屬於自己的驚喜。微風信義 X 微風松高 X 微風南山夢幻海境週年慶將於10/16(四)至11/3(一)盛大展開，三館同步煥新升級，多達28家全新品牌進駐的強大陣容中，微風信義全新進駐日本精緻珠寶品牌AHKAH，以18K黃金與高淨度鑽石打造兼具優雅與個性的高級珠寶；國際精品亦推出獨家限定商品，包括Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton、CELINE、Valentino等，以高訂設計打造獨一無二的夢幻個性衣櫃，讓今年秋冬的都會時尚再進化。

▲微風信義 AHKAH 新櫃登場 優雅與個性的高級珠寶。

▲微風信義 Valentino 信義獨家 Plusdepois波點印花襯衫 價格店洽。

微風南山迎來Max Mara全新旗艦店開幕，承襲品牌優雅經典的義式美學，從大衣、套裝到配件，為女性勾勒全新的時尚風貌。韓系潮流品牌COVERNAT首度插旗，不用找代購，即可零時差與韓國同步入手當季最新單品，還有精緻工藝皮革品牌RABEANCO，為日常造型注入兼具實用與時尚的風格選擇。此外，MIU MIU、PRADA、CELINE、Chloé等多個全球知名品牌，相繼推出限量包款、經典飾品與必備單品，讓奢華潮流成為時尚的主宰。

▲微風南山 Max Mara 旗艦店盛大開幕。

▲COVERNAT 首店插旗微風南山。

微風松高則有TLCSTORE新櫃強勢登場，更攜手MUJI、宜得利，推出單筆消費滿額現抵及實用滿額贈等眾多回饋禮遇，不管是為家中添購好物，或是渴望為空間換上全新氣氛，物超所值的日常選物都能在此找到最對味的靈感，為居家生活風格注入貼心巧思。潮流穿搭的驚喜同樣不缺席，多款JORDAN限量版球鞋搶先登場，勢必引發收藏話題；H&M 2025秋冬系列也全新上市，以摩登剪裁與季節感設計，展現都會時尚的自由態度。

▲微風松高 MUJI 新品上市 府綢標準領襯衫 推薦價1,390元。

週年慶期間，微風積點禮遇會員消費即可享最高30%回饋，酬賓點數大放送涵蓋珠寶、國際精品、流行名品、香氛保養等多項業種，首六日，刷微風聯名卡消費尊享額外加碼，滿千送百點數無上限，迅速累積高額點數，是年度最划算的消費時機。

今年的週年慶不僅回饋力度驚人，更重磅祭出多項微風會員獨寵好禮：活動期間，憑微風積點禮遇會員資格當日單筆消費滿額即贈該館「奇蹟贈禮」乙份；當日當館累積消費滿額即贈「永恆秘寶禮」，讓尊榮加冕，奢華無極限。

▲永恆秘寶禮 舒活經絡梳刮痧儀。

金曲狂歡派對 首六日驚喜加碼抽：活動期間，憑微風積點禮遇會員資格，當日於全館單筆消費達10,000元以上，即可至贈獎處登記抽獎，有機會抽中2025/11/22(六)【黑眼豆豆Black Eyed Peas 2025亞洲巡迴演唱會雙人門票】乙份。

▲首六日加碼抽 黑眼豆豆Black Eyed Peas 2025亞洲巡迴演唱會雙人門票。

琉光綺境 夢幻度假抽獎盛典 度假抽獎：憑微風積點禮遇會員資格，當館當日累積消費滿10,000元，即可參加抽獎乙次，可累積抽獎次數，有機會獲得3天2夜「尊享馬尼拉 Solaire天際塔尊爵套房」，極致假期獻給少數幸運會員。

▲消費滿額即可抽 馬尼拉 Solaire 3天2夜 尊爵雙人套房。

同時，微風特別打造「KAZEMON熊熊甜心快閃派對」，將送上精心準備的限量精美小甜點，邀請大家於10/16（四）親臨現場，與KAZEMON熊一同迎接繽紛燦爛的「夢幻海境」週年慶序幕，為自己挑選一份犒賞好禮，或與好友共享美食與時尚的華麗時光，在微風信義、松高、南山三館感受全新升級的購物魅力。

KAZEMON熊出沒時間：10/16(四) 11:00在微風信義、微風松高、微風南山

