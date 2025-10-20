一次參拜眾神庇佑！結合宗教和藝文　華嚴萬神嘉年華登場

▲2025華嚴萬神嘉年華登場。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣年度宗教文化盛會「華嚴萬神嘉年華」於10月18日在南投縣鹿谷鄉雲鶴山大華嚴寺揭幕，邀集北港朝天宮媽祖、嘉義笨港港口宮媽祖等台灣各地宮廟的眾位神尊齊聚一堂，並結合宗教、文化、教育與藝術元素，展現信仰精神與文化底蘊。

南投縣長許淑華當天親臨開幕儀式，與大華嚴寺導師海雲和上、朝天宮董事長 蔡咏鍀共同點亮祈福之燈，為台灣祈願風調雨順、國泰民安、福慧綿長。

海雲和上於開幕典禮中表示，今年以來天災不斷、戰亂頻繁，「我們在這裡辦萬神嘉年華，用意是希望說天上的神明能和平、共榮；當神明無所爭，世界就能和諧，我們希望和諧，能夠安全社會才有幸福。」而依據《華嚴經》所揭示的宇宙觀與生命觀，「萬神嘉年華」的精神即是讓不同宗教、不同信仰在同一個壇城中相互禮敬、彼此包容，這樣的共修不僅象徵宗教間的和合，也反映人心的柔軟與智慧。

蔡咏鍀致詞表示，回憶921地震時，朝天宮媽祖曾奉請來南投巡境祈福，「那一回，我深深感受到宗教的力量能安定人心、重建信念；今天能再次來到南投祈願，真的是緣分最好的安排。」他也強調，佛道兩教早已相互滲融、殊途同歸，「以我們北港朝天宮為例，媽祖信仰源遠流長，從早期請來台灣的出家和尚，到《天上聖母經》中所講的『華嚴守三昧』，都顯示出佛理與道教的交融。」這次萬神嘉年華也體現佛道雙修、萬神共願的包容與融合精神。

許淑華表示，大華嚴寺是鹿谷地區重要的宗教信仰中心，多年來舉辦的「華嚴萬神嘉年華」不僅是宗教盛事，更是凝聚地方文化、促進觀光發展的重要推手，並展現南投多元、包容與祥和的精神，「透過萬神齊聚、同心祈福，我們希望以文化感動社會、以信仰凝聚人心，讓南投成為祥和之地，也讓台灣社會更加安定與光明。」

縣府指出，今年華嚴萬神嘉年華將延續至26日，信眾可一次獲得眾多神明庇佑與加持、不必辛勞奔波，還能參加每日佛前大供，以及各宮廟聯合讚經；寺方還舉辦財寶天王灌頂法會、護摩火供法會、華嚴禪法體驗，以及翰墨華嚴書法暨文物展等藝文展演，及透過各宮廟主神尊故事的萬神論壇活動，開啟宗教共榮與信仰永續、促進學術與文化對話。