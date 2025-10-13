　
    • 　
>
地方 地方焦點

「萬神齊聚護佑臺灣」 南投大華嚴寺辦跨宗教盛會祈福

▲2025華嚴萬神嘉年華10月登場 邀全台宮廟神尊齊聚南投。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2025華嚴萬神嘉年華10月登場，寺方邀全台宮廟神尊齊聚南投。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

集結台灣多元信仰的跨宗教盛會「2025華嚴萬神嘉年華」將於10月18日至26日在南投鹿谷的大華嚴寺舉行。活動以「萬神齊聚．護佑臺灣」為主題，由大華嚴寺主辦、旨在促進宗教間的對話與融合，並為社會注入安定的力量。

主辦單位大華嚴寺指出，活動理念源於《華嚴經》「一即一切」的圓融思想，將邀請全台百間宮廟，迎請包括媽祖、關聖帝君、觀音菩薩等佛教、道教及民間信仰的諸神佛聖尊齊聚壇城，共同為國泰民安祈福。

▲2025華嚴萬神嘉年華10月登場 邀全台宮廟神尊齊聚南投。（圖／記者游瓊華翻攝）

寺方表示，在全球局勢動盪、人心不安之際，希望藉由信仰的力量凝聚善念，讓宗教成為安定社會的基石。這次嘉年華規劃了結合宗教儀典、文化藝術與心靈實踐的八大活動。除了有「萬神齊聚」祈福儀典、萬人誦經的「佛前大供」外，也將舉辦「萬神論壇」，邀請學者與宮廟代表對談宗教的永續發展；「翰墨華嚴書法暨文物展」則呈現宗教的藝術面向。

在心靈修行方面，活動特別規劃「華嚴禪法體驗」，引導民眾安定身心；並將舉行「護摩火供」儀式，象徵焚燒煩惱、轉化新生。此外，還有「財寶天王灌頂法會」，為信眾祈求福慧。

主辦單位強調，這場盛會不僅是宗教慶典，更是一次文化深度的展現，期望透過多元的儀典與活動，讓民眾近距離感受台灣宗教的包容力與藝術性，同時突顯南投作為宗教文化重鎮的底蘊。

萬神嘉年華系列活動南投登場

萬神嘉年華系列活動南投登場

南投縣鹿谷鄉大華嚴寺主辦、縣政府指導的的「萬神嘉年華」系列活動昨日起登場，邀集北港朝天宮媽祖、松柏嶺受天宮玄天上帝等台灣各地100多間宮廟的眾位神尊齊聚一堂，進行台灣佛教、道教與民間信仰交流；縣府指出，本次活動不但展現各宗教和諧的精神，信眾也不必辛苦開車奔波，就可一次獲得眾多神明的保佑與加持。

萬神嘉年華.南投大華嚴寺

