生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「水面型光電納入環評」台灣成首例　彭啓明：機制最快年底出爐

▲▼太陽能光電板,太陽能發電,光電,台北能源之丘,綠能,再生能源,非核家園,大同公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲水庫光電板清洗引發爭議，環境部研擬納入環評，台灣可能成為全球首例。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

烏山頭水庫光電板清洗爭議延燒，環境部長彭啓明今（20）日表示，環境部已針對水庫的上中下游、淨水廠檢測，水質均無異狀；另全球超過上百國家都有設置水面型光電，但目前沒有一個國家對此設置環評制度，台灣能自訂門檻與程序，研議將光電納入環評，最快年底前可提出規範。

立法院今日召開「社會福利及衛生環境委員會」，邀請環境部、經濟部、農業部、內政部、交通部等，就「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」進行報告，並備質詢。其中環境部長彭啓明在會前接受訪問提到，其實搜集全球100多個設有光電的國家中，沒有一個在水面型光電設置環評機制，不過，這不代表台灣不該做。

彭啓明說明，環境部正著手規畫，研議將水面型光電納入環評，預計在未來1至2個月內徵詢各界意見，透過科學討論，提出屬於台灣的水面型光電環評制度。若順利，最快年底前可訂定相關標準，例如達一定面積規模即須進行環評，後續將納入環評細則中。

彭啓明也說，目前全台約有3至4座水庫設置水面型光電案場，環境部會持續監控水質變化，包含全氟烷基化合物（PFAS）等新興污染物，都列入檢測項目；但經詢問確認，各水庫清洗光電板「皆使用清水」，這與水庫自然有灰塵掉落的情況相似，農業部後續也將制定清洗作業管制標準。

環境部已針對水庫上、中、下游，以及淨水廠進行水質量測，均沒有異狀，也進行極端試驗，將光電板破碎後進行溶出與浸漬，仍符合飲用水水質標準。

10/19 全台詐欺最新數據

謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

謝龍介指控是光電業者門神　郭國文：我擋下大潮溝光電案時你在哪？

烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，綠委郭國文昨痛批藍委謝龍介造謠，更告發違反《社維法》。謝龍介則反控郭國文是「門神」，跟業者有利益牽扯。對此，郭國文今（17日）表示，台南大潮溝光電案，就是他擋下來的。假消息就是要打擊，但當造謠的人如同謝龍介一樣不要臉，就要意圖把他說成是業者的打手。當他成功阻擋七股大潮溝設置光電板，避免影響當地生活、生態與生計時，你人在哪裡？

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

經濟部公布「光電板清潔片」！

經濟部公布「光電板清潔片」！

爆鳳山水庫光電板「菊招標、邁啟用」　高市府再反擊

爆鳳山水庫光電板「菊招標、邁啟用」　高市府再反擊

殺蟲劑成分「甲氧滴滴涕」列禁用

殺蟲劑成分「甲氧滴滴涕」列禁用

水面型光電光電板環境部

