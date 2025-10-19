「遊桃園 Taoyuan Travel」頻道　再添拉拉山星空等夜景亮點

▲拉拉山星空夜景。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局陳靜芳局長表示，市府經營的「遊桃園 Taoyuan Travel」日前成功摘下YouTube「白銀創作者獎」，成為全國首位獲此殊榮的政府觀光平台，頻道迄今累積觀看次數已突破 5,711 萬。

其中最熱門即時影像包含：桃園國際機場、桃園國際機場凱悅酒店、石門水庫及大溪老街等，透過即時鏡頭的建置，不僅突破地理限制，更讓民眾即使身在家中，也能隨時一鍵欣賞桃園山海湖的自然與城市之美。

▲桃園國際機場夜景。（圖／風管處提供）

另外，繼中秋節前夕開放「阿姆坪即時影像」後，市府風管處今日起再度推出「上巴陵馬崙砲台」及「大古山」即時影像；「上巴陵馬崙砲台即時影像」位於桃園市復興區海拔1314公尺的巴陵馬崙砲台觀景平台，不僅能眺望壯麗山巒與雲海，在天氣晴朗的夜晚更能仰望滿天星河。

▲桃園國際機場夜景。（圖／風管處提供）

未來如遇流星雨等天文盛事，將透過馬崙砲台即時影像OBS直播，整合天氣資訊(包含：日期、氣溫、降雨機率、月出月沒時間、星座圖與流星雨資訊等)，並搭配 AI技術自動判讀流星，讓民眾即使不在現場，也能沉浸式體驗「科技觀星」樂趣；「大古山即時影像」設於蘆竹區大古山，這座知名制高點緊鄰機場航道，擁有絕佳視野，可直播欣賞桃園海邊落日、機場跑道夜景，或飛機翱翔天際的畫面!

陳靜芳局長強調，隨著這 2 支新鏡頭的加入，「遊桃園 Taoyuan Travel」YouTube 頻道目前已在桃園市重要觀光景點佈建超過20處即時影像，涵蓋山海瀑布、城市夜景、夕陽星空到飛機起降等多樣風貌。

又，根據台北市立天文科學教育館的天文資訊指出，今年獵戶座流星雨將於10 月21日 迎來極大期，預估天頂每小時流星數（ZHR）約為20，實際可觀測到的流星約每小時 12 顆。這場源自哈雷彗星的流星雨速度極快，觀賞時有機會看到明亮、帶尾痕的火流星劃破夜空。此外，C/2025 A6（萊蒙彗星） 也將於10月21日通過近地點，預估視星等可達4至7.5等，日落後朝西北西方向觀察可見，為天文愛好者不可錯過的觀測亮點。