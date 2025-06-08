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用酒說故事讓世界看見角板山　桃園角板梅琴酒奪國際大獎

▲桃園角板梅琴酒奪國際大獎

▲桃園角板梅琴酒奪國際大獎。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由桃園市政府觀旅局委託世界琴酒大賽冠軍釀酒師 AnneScheffer（安薛佛）操刀打造的「角板梅琴酒」，在2025 年世界琴酒大賽（World Gin Awards）榮獲全球總決賽前五名，同時拿下瓶身設計金牌與酒標設計雙金牌，從全球上千件參賽作品中脫穎而出，成為亞洲最受矚目的琴酒代表。

市府觀光旅遊局代理局長王麗娟8日表示：這不僅僅是一瓶琴酒，更是桃園風土文化與創新精神的結晶。角板山過去以梅花季活動聞名，每年花開時吸引大量遊客，但果實多半未被充分利用。

▲桃園角板梅琴酒奪國際大獎

在風景區管理處的用心推動下，從脆梅、氣泡酒等傳統伴手禮起步，我們更希望打造具有文化故事與高附加價值的長效商品，讓角板山不只在花季被看見，更成為全年皆有魅力的旅遊目的地。「角板梅琴酒」不僅榮耀桃園，也為台灣在國際舞台上寫下新頁，市府將持續以此為代表，推廣角板山及周邊地區的深度旅遊、泰雅文化與農產特色，強化在地觀光品牌，讓更多人透過味覺認識這片土地的故事。

▲桃園角板梅琴酒奪國際大獎

市府風管處說，這款酒名結合泰雅語「Pyasan」（意為角板山）與英文「Plum-gin」，象徵角板山即為梅子的原鄉。所使用的梅果來自角板山行館，名為思親梅，搭配復興區的桶柑與媽媽桃、龜山區大棟山的丹蔘等在地草本植物，歷經兩個月發酵與超過 30 道手工蒸餾工序精心釀製而成，其細緻香氣與豐富層次，展現桃園農產風味與釀酒工藝的極致融合。

本次世界琴酒大賽評審給予「角板梅琴酒」高度評價指出：這款梅琴酒呈現內斂且含蓄的香氣，帶有濃郁酒體與甜潤草本氣息，並具有些許生命之水（eau de vie）的經典特質。口感展現出平衡的梅子風味，不過甜、不過酸，雖草本輪廓不強烈，但餘韻乾淨悠長，整體品飲體驗令人愉悅。

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