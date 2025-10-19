　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

▲存款,銀行,取款。（圖／CFP）

▲大陸銀行櫃檯。（示意圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，大陸多家銀行發布公告稱，將對長期不動帳戶進行清理，包括個人長期不動戶和單位長期不動戶。各家銀行對長期不動戶的認定標準有所不同，但普遍針對低餘額、長期無主動交易的帳戶。

《中國證券報》報導，業內人士認為，此舉有助於防範電信詐騙、洗錢等金融風險，保障消費者帳戶與資金安全，同時提升銀行營運效率，呼籲消費者應定期關注、整理本人所持有的各類銀行卡，及時註銷長期不用的銀行卡。

大陸多家銀行密集發布類似公告。湖北遠安農商銀行16日公告稱，將展開個人銀行帳戶清理，包括個人長期不動戶、個人開立多個銀行結算帳戶、身份資訊缺失或過期的帳戶。貴安發展村鎮銀行公告，將對一年內未發生收付活動且未欠該行債務的單位銀行結算帳戶進行清理。

同時，一些銀行對長期不動戶認定標準進行了調整。興業銀行近日發布公告稱，該行長期不動戶認定標準改為帳戶餘額人民幣10元（含）以下，無該行個人貸款還款、代銷基金產品、理財產品、三方存管等簽約關係且帳戶連續365天（含）以上未發生任何非結息交易的個人人民幣銀行結算帳戶。

近年來，大陸多家銀行持續對睡眠帳戶、長期不動戶等進行清理。業內人士表示，此舉有助於加強個人及單位的銀行帳戶管理，保障客戶帳戶與資金安全，防範電信網路詐騙風險。

大陸業內人士表示，長期不動戶浪費金融資源，也使消費者面臨電信網路詐騙的風險。長期不動戶會導致消費者的資金在銀行帳戶中閒置，並且可能增加帳戶管理費等不必要支出，影響消費者財產權益。另外，消費者往往遺忘長期不動戶有關情況，很難關注到帳戶變動，一旦個人敏感資訊洩露，易被不法分子盜用進行洗錢、電詐等非法活動。

10/18 全台詐欺最新數據

