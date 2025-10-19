00940「等1時機點才漲回」　他曝ETF致命傷：沒台積電是最大風險

▲00940至今仍未漲回發行價。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

00940去年成立規模高達1752億元，一度擁有「巨嬰」封號。財經作家「不敗教主」陳重銘卻直言，如今大盤漲了7000多點，「00940居然還破發」，並嘆「恐怕要等到大盤3萬點才回得去！」陳重銘認為，沒有台積電，是高股息ETF最大的風險，00940就是一個例子。

陳重銘在臉書粉專聊起，「上市一年半，00940究竟何時會到面額？」當初00940打著巴菲特價值投資的名號，如今巴爺爺宣佈退休了，讓他直言「00940股價連回到10元都很困難，恐怕要等到3萬點了！」

回顧00940上市引發爆買潮，當時大盤是20222點，週五17日台股收盤為27302點，大盤上漲了7000多點，未料00940依然破發，股價以9.46元作收。

對此，陳重銘以2點警惕股民們，首先是「千萬不要買愚人節上市的ETF，00940偏偏要挑4/1上市，調整一下時間不行嗎？」再來則是「沒有台積電是最大的風險」。

陳重銘說，00940發行時台積電股價770元，如今加上配息漲了700多元，貢獻大盤超過5600點，結果標榜「台灣價值」的ETF，居然沒有買進台灣最有價值的台積電，這個指數是怎樣設計的？

陳重銘也不禁反問，只是重視股利的發放，挑選高股息成分股，卻放棄大把的資本利得空間，怎麼算是價值投資呢？

最後，陳重銘慶表示，所幸他身上未持有00940，並分析台積電上漲1元會帶動大盤8點，大盤往上基本上就是靠台積電，「沒有台積電，是高股息ETF最大的風險！00940就是一個例子，投資人賺到了大盤指數，卻賠上價差」，因此他建議，持有市值型ETF，才可以跟上大盤。

底下網友熱議，「一張00940都沒有+1」、「我還有30張沒脱手，負報酬」、「投資ETF也是要作功課的」、「台灣價值...」「說得好，不如買0050」、「當初認購50張，破發後，過幾天我就出掉轉倉了」、「有聽老師的話，一張都沒買」、「00940應該改掉整個經理團隊了」、「7.32上車的，現在也是賺三成啊，關鍵在進場與退場，難啊」、「買過，沒多久就破發，曾短暫回到10元，立即就出清，還好沒虧」。

元大台灣價值高息（00940）目前資產規模達1138億元，受益人數有62.8萬，關於配息歷程，去年7月至10月連4次除息0.05元，去年11、12月則降為0.04元，今年1月起更降至0.03元，連續六個月均維持此一配息水準，直到7月才調升至0.04元，此次除息，股息入帳日為11月3日。