風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

記者葉國吏／綜合報導

輕颱風神今天凌晨生成，未來在接近在海南島，逐漸轉向西南，明晚台灣開始受到「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)影響。今晚東北季風南下，大台北有雨降溫，低溫降至20度左右。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(18)日各地晴朗，白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。

晚起「東北季風」開始南下，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降；今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部23至36度、南部23至37度、東部21至35度。



明日至週三(19至22日)各地轉有降雨的機率，北台高溫因雲多降雨、降幅較大，冷空氣不算強、氣溫逐日緩降、北台最低溫約能降至20度左右，明顯轉涼；受到「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)影響，北、東明顯降雨、需防「大量降雨」致災，以北部山區及東北部機率最高，其次為花、東，亦應注意。下週四、五(23、24日)風神減弱遠離，台灣受「東北季風」影響，北部、東半部有明顯降雨，仍需防局部豪雨的機率；北台持續偏涼。

熱帶低壓今晨2時發展為「輕颱風神」，朝西北通過呂宋島，進入南海，未來在接近在海南島，逐漸轉向西南，路徑不確定範圍(紅框)分布在其兩側(左圖)。明(19)日20時風神已通過呂宋島，進入南海，台灣開始受到「秋颱效應」(風神外圍環流與東北季風共伴效應)影響。