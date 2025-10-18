OL貸款150萬要投資！自信絕不會被騙　打電話給「男友」不匯款了

▲上班族李姓女子貸款150萬元匯給男友及其友人，疑似遭詐騙警方獲報前往勸阻。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名上班族李姓女子，誤信男友及其友人投資當舖想要「錢賺錢比較快」，竟貸款150萬元準備匯給男友友人，行員查覺異狀通報警方，員警趕抵勸導她，應事先詳細了解相關細節以免遭到詐騙。但李小姐非常自信，認為男友及其友人不會有問題，經去電男友查詢150萬元的用途卻兜不攏，李女當場傻眼，並自動放棄匯款。

▲以電話連絡男友及其友人，三方各說各話，李女當場傻眼決定放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）



桃園警察分局埔子派出所17日15時接獲轄區金融機構通報，有民眾疑似遭詐騙欲匯出款項，請員警到場協助勸導。警員羅元笙及鮑芊語立即趕往現場，經詢問瞭解，李姓女子貸款150萬元準備匯出至男友的友人帳戶，用途是繳交互助會(標會)的會費及投資當舖的資金，但她對於詳細內容完全不清楚。

員警勸導她應事先詳細了解相關細節以免遭到詐騙或損失。但李女非常自信，認為已認識男友6、7年及其友人不會有問題的，但經電話聯繫，該友人表示匯款一部分是要做會錢，另一部分是他要自己用。李女男友則表示，款項是要匯給廠商整修房屋用，兩人說法與李小姐的認知，三造說詞天差地別，讓李女當場傻眼，經過員警及行員的勸導，她考慮過後決定放棄匯款。

為防制民眾遭歹徒騙取財物，桃園警分局積極與轄內金融機構保持密切合作，本年度迄今已成功攔阻詐騙案397件，金額達新臺幣2億8千萬餘元。警方呼籲民眾切勿相信未經查證之不實訊息，以免上當受騙。