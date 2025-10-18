別再抖內！千萬級實況主曝「破12億元收益」　喊話：給有需要的人

圖文／鏡週刊

「別浪費錢在我身上！」全球知名內容創作者、實況主MoistCr1TiKaL日前宣布關閉所有訂閱、抖內與付費留言等收益功能，除了曝光自己驚人的後台數據，可見他收益超過12億元，因此他希望大家能把錢捐給真正需要的人。

據《VGC》報導，本名為Charles White Jr的實況主MoistCr1TiKaL，在Twitch擁有570萬追蹤、YouTube擁有1,730萬人追蹤，近日上傳1支以「我全關掉了！」的影片，宣布他基本上關閉所有抖內的管道，呼籲觀眾別再捐錢給他。

MoistCr1TiKaL說明，他已關閉YouTube頻道會員與超級留言（Super Chat）的功能，雖想關閉Twitch小奇點（平台付費虛擬貨幣）或訂閱功能（每月有一定費用），但一旦加入Twitch官方合作夥伴計畫後，實況主就無法主動關閉。

▲ MoistCr1TiKaL公布，他的YouTube收益更達3,580萬美元。（翻攝自YouTube@penguinz0）

對此，MoistCr1TiKaL決定把小奇點的最低抖內金額設得極高，「（金額）高到幾乎沒人會真的花那種錢──至少我希望如此」。至於訂閱方面，他也無法取消，因此他只能拜託觀眾：「不要在Twitch 上訂閱或抖內我」。

「我只是不想再讓人把錢捐給我。」MoistCr1TiKaL解釋，在這個時代觀眾不如把錢好好存起來，「我寧願你好好守住你的錢，這比任何時候都重要。」如果真的錢多到花不完，不如把錢捐給慈善機構，「他們比我更需要你的支持。」

MoistCr1TiKaL重申，他長期以來就常常對觀眾強調「我的創作內容是免費的，不需要抖內，但還是有人這麼做。」因此他才會決定徹底把這項功能關閉，有些觀眾只為了吸引他幾秒的注意就花錢，他坦言「根本不是值得的事情。」

▲ MoistCr1TiKaL公布，Twitch方面於2021年至2024年期間收益高達415萬美元。（翻攝自YouTube@penguinz0）

MoistCr1TiKaL於16日再更新1支影片，公布他在Twitch與YouTube平台上，其中YouTube收益高達3,587萬22美元（約新台幣10億9,957萬7,598元）；Twitch方面於2021年至2024年期間收益高達415萬8,749.29美元（約新台幣1億2,748萬4,380元），共12.2億元。

MoistCr1TiKaL坦言，沒想發起「實況革命」，他不在乎其他創作者是否會繼續開營利功能，因為他認為有許多創作者會刻意低調，憂心觀眾會因為覺得太有錢而有距離感，而他坦率公開收益只是想誠實面對。他也重申，若有人不捐錢就難受，不如把錢捐給真正有需要的人。

