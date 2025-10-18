「台版JYP」超猛！57歲羅時豐金鐘唱跳9分鐘　PTT看片全跪了

▲羅時豐 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮17日晚間登場，多段插曲備受觀眾好評，其中，由羅時豐帶來的9分鐘唱跳表演，意外成為最大亮點。就有網友表示，原本對金鐘獎沒興趣，看到八卦板被洗版才去找影片一看，結果整個被震撼，羅時豐的表演也太屌了吧？」「超穩，唱跳比羅志祥還強」，引發熱烈討論。

有網友在PTT的Gossiping板發文「X 羅時豐那段金鐘9分鐘唱跳表演也太強？」原本對金鐘獎沒興趣，看到別人一直洗版，好奇之下就去搜影片來看，一看驚呆，「9分鐘的唱歌、跳舞，還唱雙節棍，饒舌超穩，唱跳比羅志祥還強。」

全程氣息穩定、節奏精準，讓原PO驚嘆，「羅時豐都幾歲了，賣老命。有人說羅時豐是台版的JYP，笑死！」他也直呼，新生代藝人沒人能比，「這段表演太有誠意了吧？不知道練多久？以前老藝人實力都好強，說學逗唱都會，難怪能紅那麼久的。」

貼文曝光後，許多人也留言大讚，「真的猛」、「以前秀場出身都超強」、「這才叫敬業」、「57歲了還能唱跳，體力太神了吧」、「嗓音實力派，換別人來不一定能撐得起來」、「他有肌肉耶！」也有人指出，「不是對嘴，音質很明顯是自己唱」、「有點走音但瑕不掩瑜，組曲天馬行空又充滿驚喜。」