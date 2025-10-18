　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮台8線靳珩隧道西口（175.5公里處）附近17日發生大規模山崩，滑落的土石阻塞了立霧溪河道，形成堰塞湖，水位每小時升高約0.7至1公尺。18日凌晨2時許，有網友驚覺水流已湧入靳珩隧道，隨後網路即時影像中斷，現場情況引發各界關注。

▲▼台8線 175K+950-1 靳珩隧道口(東)凌晨出現淹水狀況。（圖／翻攝自公路總局即時影像）

▲台8線 175K+950-1 靳珩隧道口(東)18日凌晨出現淹水狀況。（圖／翻攝自公路總局即時影像）

[廣告]請繼續往下閱讀...

立霧溪河道堵塞後，水位持續上升，隧道周邊地區的危險性逐漸提高。凌晨時分，有民眾透過公路總局的即時監控畫面發現隧道口已被水淹進，她在社群平台表示：「隧道口進水了！」並擔心影像即將斷線，同時祈禱災情不會惡化。「天佑台灣！」的留言成為網友間的共同祝願。

▲▼太魯閣監視器全都斷線。（圖／翻攝即時影像網站／iii.tw）

▲太魯閣監視器全都斷線。（圖／翻攝即時影像網站／iii.tw，下同）

消息傳出後，不少民眾湧入網路討論，紛紛感嘆隧道周邊的險峻情況。「這場景真是太可怕了」、「希望沒有大災情發生」，不少人心情緊繃。而隨著即時影像系統停止運作，許多網友表示無法繼續查看，猜測可能是通訊設備受損。有人說：「監視器斷線了，真的希望一切平安！」

▲▼太魯閣監視器全都斷線。（圖／翻攝即時影像網站／iii.tw）

目前，官方尚未針對隧道進水的情況進一步說明，但當地居民和網友仍持續關注後續災情發展。花蓮台8線作為重要交通幹道，此次隧道進水事件若未能妥善處理，恐影響道路通行及周邊安全。當地政府與相關單位已緊急投入救援，希望能有效減少災害擴大。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成
快訊／大谷翔平首局炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打
太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪「堰塞湖溢流」淹進靳珩隧道影片曝
「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛
快訊／川普簽新令！　11月起進口中重型卡車課25%關稅
小S首鬆口復出時間！悲認不敢面對跨年　原因全場噴淚
輝達北士科用地爭議！　新壽開「3條件」同意第三方鑑價
昔日王子今淪棄子！　安德魯陷「淫魔富商」醜聞退出皇室

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

桃園機場取消降落費優惠、調整停留費　明年元旦起上路

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

快訊／08:06台灣東部海域規模3.7地震　最大震度2級

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

「風神」不能小看！1因素雨彈4天連炸3地區　專家警告關注焦點

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

太魯閣立霧溪堰塞湖紅色警戒　花蓮3地區今停班課！

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

學新加坡鞭刑抗詐？　醫師揭2大問題：別小看傷口感染

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

花蓮立霧溪新堰塞湖「有溢流風險」！　林業署發布紅色警戒

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

桃園機場取消降落費優惠、調整停留費　明年元旦起上路

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

快訊／08:06台灣東部海域規模3.7地震　最大震度2級

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

「風神」不能小看！1因素雨彈4天連炸3地區　專家警告關注焦點

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

太魯閣立霧溪堰塞湖紅色警戒　花蓮3地區今停班課！

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

學新加坡鞭刑抗詐？　醫師揭2大問題：別小看傷口感染

國民黨主席選戰前夕　35架次共機艦出海擾台

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

GUCCI中山旗艦店養蚊6年　驚人月租、大咖房東曝光

為台北市長選戰熱身？　林右昌起手式訪美拜會產業僑界取經

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

大谷翔平首局就炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打突破低潮

小S復出奪獎全場哭了！　阿信、楊丞琳、吳青峰深夜發聲力挺超暖

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

生活熱門新聞

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

H級辣模公審前夫　PO半裸照：你們有信心追我了

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

快訊／風神颱風凌晨生成　明影響台灣

回台灣當心！飛機餐沒吃完「少一動作」　帶入境最高可罰百萬元

風神生成今晚就變天！　秋颱效應防致災大雨

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

立霧溪堰塞湖紅色警戒　3地區今停班課

營業15年！台北知名二手書店「下台一鞠躬」

更多熱門

相關新聞

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

太魯閣燕子口出現堰塞湖，風神颱風今天凌晨2時形成，晚上東北季風將南下。專家預測，颱風和季風可能引發「共伴效應」帶來降雨，相關單位已經先行撤離。有網友貼出該處先前照片，才知道到底有多嚴重。

關鍵字：

立霧溪堰塞湖

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

更多

最夯影音

更多
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」
Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面