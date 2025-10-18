太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

記者葉國吏／綜合報導

花蓮台8線靳珩隧道西口（175.5公里處）附近17日發生大規模山崩，滑落的土石阻塞了立霧溪河道，形成堰塞湖，水位每小時升高約0.7至1公尺。18日凌晨2時許，有網友驚覺水流已湧入靳珩隧道，隨後網路即時影像中斷，現場情況引發各界關注。

▲台8線 175K+950-1 靳珩隧道口(東)18日凌晨出現淹水狀況。（圖／翻攝自公路總局即時影像）

立霧溪河道堵塞後，水位持續上升，隧道周邊地區的危險性逐漸提高。凌晨時分，有民眾透過公路總局的即時監控畫面發現隧道口已被水淹進，她在社群平台表示：「隧道口進水了！」並擔心影像即將斷線，同時祈禱災情不會惡化。「天佑台灣！」的留言成為網友間的共同祝願。

▲太魯閣監視器全都斷線。（圖／翻攝即時影像網站／iii.tw，下同）

消息傳出後，不少民眾湧入網路討論，紛紛感嘆隧道周邊的險峻情況。「這場景真是太可怕了」、「希望沒有大災情發生」，不少人心情緊繃。而隨著即時影像系統停止運作，許多網友表示無法繼續查看，猜測可能是通訊設備受損。有人說：「監視器斷線了，真的希望一切平安！」

目前，官方尚未針對隧道進水的情況進一步說明，但當地居民和網友仍持續關注後續災情發展。花蓮台8線作為重要交通幹道，此次隧道進水事件若未能妥善處理，恐影響道路通行及周邊安全。當地政府與相關單位已緊急投入救援，希望能有效減少災害擴大。