交通部擬修法開放多元計程車至機場載客　明年上半年試辦

桃園機場今年6月才發生白牌車攬客拒檢，導致西班牙籍旅客受傷，上月又發生白牌車拒檢，造成香港籍旅客受傷，引發譁然。交通部長陳世凱今表示，今年底將針對機場放寬多元計程車載客進行修法，明年上半年首度試辦開放。

桃園機場上月發生白牌車為拒檢加速衝撞警車，導致香港籍女乘客受傷，警方更對空及對車輪胎開出8槍制止，引起討論。

國民黨立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢表示，白牌車爭議過去屢被討論，上月桃園機場更發生香港旅客被甩出門外，警方甚至連開8槍，希望研議開放更寬容的規劃讓各方都能接受。

洪孟楷表示，機場有來自世界各地的旅客，每個人搭車習慣不一樣，最大的前提就是絕對不能亂，希望交通部提出具體規劃。

陳世凱答詢指出，為了讓旅客接駁更便利，目前已在討論放寬更多元、實際、更符合現實的修法草案，預計今年底或明年1月執行為期3個月至4個月的試辦。

陳世凱會中受訪表示，現在發現民眾搭車方式愈來愈多元，過去機場都是以排班計程車載客，為符合旅客需求，已著手修正多元計程車辦法。由於各機場狀況不同，後續會朝試辦方向執行，並跟所有利害關係人開公聽會討論。

民航局長何淑萍指出，白牌車其實是租賃車，只要預約就能搭乘，會盡量宣導旅客搭乘合法車輛。今年底也會提出修法，首度放寬多元計程車載客，預計明年初會預告、辦理公聽會收集意見、擇定各機場載客場地等，明年上半年於各機場試辦。