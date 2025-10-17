川普認了「對中國課徵100%關稅」難維持　恢復與習近平南韓會面

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普表示，對中國商品祭出100％關稅的政策並非長久之計，但他強調，這項措施是因中國加強稀土出口管制，導致美中貿易談判陷入僵局，不得不採取強硬回應。川普17日受訪直言，「這不是可持續的，但目前情勢就是如此。」他也指出，是被中方逼得不得不做出這樣的決定。

上週，川普宣布對中國出口至美國的商品加徵100％關稅，同時規劃自11月1日起，對所有重要軟體加強出口管制，時點剛好在現有關稅緩解措施到期前九天。這一連串動作，是針對中國突然擴大稀土元素出口管制所作的反制，而稀土元素被視為高科技產業不可或缺的原料，目前市場主要由中國主導。

據《路透社》報導，儘管近期美中關係緊張，川普在福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪中證實，將於兩週後在南韓與中國國家主席習近平會面。川普表示，對習近平抱持敬意，並強調美中必須達成「公平」的協議，「我認為我們跟中國最後會沒事，但前提是協議要公正。」

川普語氣轉趨和緩、並確定與習近平會面後，美國股市早盤略微回穩。過去一週，因突如其來的高關稅政策及地區銀行信貸疑慮，主要指數一度波動劇烈。

此外，據財經媒體報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰也將於週五通話，討論雙方持續的貿易談判。雖然具體時間未公開，財政部則尚未對此發表評論。值得注意的是，貝森特本週曾批評何立峰的一名高級幕僚「情緒失控」，但中方已否認相關指控。