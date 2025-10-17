小三喊「只做5次不算交往」　人夫自爆「真正次數」助妻出征

▲小三與人夫上摩鐵，正宮向小三提告侵害配偶權。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名正宮「小莉」（化名）因丈夫與小三「小雪」（化名）發生婚外情，身心承受巨大折磨，憤而向小雪提告求償50萬元。法庭上，小三辯稱「只是性行為，次數不超過5次，不算交往」，人夫當庭打臉「每月至少1次」。法官審理後認定小三嚴重侵害配偶權，判決應賠償30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書，小莉主張，她與丈夫原本婚姻美滿，兩人共同在自家公司工作，生活穩定。然而她發現丈夫竟與小雪多次相約到摩鐵發生關係，不但拍攝性愛影片，丈夫還送項鍊等禮物給小三。小莉心碎提出戶籍謄本、性愛影片及截圖照片作為證據，控訴兩人長期維持不正當關係，嚴重侵害她的配偶權。

「親友議論紛紛，夫妻感情出現嚴重裂痕。」小莉在法庭上痛陳，婚外情曝光後，她不僅感到悲憤與羞辱，身心更承受巨大折磨。為此她向小三求償精神慰撫金50萬元，並要求自起訴狀送達翌日起按年息5%計算利息。

面對人妻指控，小三在法庭上辯稱，她並未與人夫「交往」，兩人只是偶爾發生性行為，次數不多。她坦承發生關係時已知對方為有婦之夫，但強調「都是人夫主動聯繫」，且人夫曾多次表示與妻子感情不睦。

小雪還訴說自己的艱難處境，表示身為單親媽媽，經濟壓力沉重。她雖承認行為不當，但希望法院能體諒其處境，駁回原告的訴訟請求。

法院審理過程中，雙方對於性行為次數各執一詞。小莉主張丈夫與小三發生關係長達一年以上，小三則堅稱次數不超過5次。關鍵時刻，人夫到庭作證卻打臉小三說法，證實他與小雪的性行為集中在113年間，頻率為「每月至少一次」，總次數至少12次以上。

法院審理認為，人夫與小三多次前往摩鐵發生性行為，並拍攝性愛影片，且小三自陳兩人「純為性交，並無感情」，顯示其行為係出於滿足私欲，而非臨時起意。認定，小雪明知人夫為有婦之夫，仍多次與其發生性行為，已嚴重破壞小莉婚姻生活的美滿與和諧，屬於故意以違背善良風俗之方法侵害原告的配偶權，情節重大。

經審酌雙方學經歷、財產狀況及侵害情節後，法官認為小莉請求精神慰撫金於30萬元範圍內為合理，超過部分予以駁回。全案可上訴。