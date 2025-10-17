彰化環保廠清晨惡火！堆滿廢車零件濃煙衝天　現場空拍畫面曝

▲彰化縣伸港鄉1間環保工廠清晨大火。（圖／消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉一間環保工廠今(17日)凌晨，突然陷入火海，火勢一度相當猛烈，濃煙直竄天際。彰化縣消防局獲報後，立即動員36名消防人員與14輛消防車前往搶救，並出動空拍機從空中監控火場狀況。由於現場堆置大量回收車輛配件，消防人員調派怪手開挖協助滅火，從黑夜奮戰到天亮，終於在清晨6點左右將火勢撲滅，未傳出人員傷亡。

▲彰化縣伸港鄉1間環保工廠清晨大火，消防局動用挖土機協助。

這起火警發生在今（17日）凌晨4點多，消防局接獲通報後，立即調派東區、鹿港、線西等多個分隊人車趕往現場。由於廠區內堆滿零件，火勢迅速蔓延，現場濃煙沖天，情況一度緊張。初期由和美分隊長張惟翔指揮，隨後副大隊長江錦松到場指揮搶救，調度救災工作。

消防人員抵達後，從多個方位佈設水線射水灌救，並出動空拍機掌握整體火場動態。由於部分區域持續悶燒，水線無法直接撲滅，現場緊急調來怪手，將堆積的回收物鏟開，再配合消防人員射水降溫，才逐步控制火勢。

▲彰化縣伸港鄉1間環保工廠清晨大火。

經過近兩小時的全力搶救，火勢在清晨5點獲得控制，並於近6點時完全撲滅。儘管明火已熄，現場仍持續冒出白煙，消防人員持續進行殘火處理，防止復燃。確切的起火原因及財物損失，仍待消防局火調科進一步鑑識釐清。

▲▼彰化縣伸港鄉1間環保工廠清晨大火。