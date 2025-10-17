　
大陸 大陸焦點 特派現場

石破茂獻祭靖國神社　陸外交部怒：與軍國主義徹底切割！

▲▼日本首相石破茂7日召開記者會，決定辭去自民黨總裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

日本首相石破茂今（17）日向靖國神社供奉祭品，大陸外交部表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，中方將向日方提出嚴正交涉，並要求日方「同軍國主義徹底切割」。

石破茂今日以「內閣總理大臣」的名義，向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。當日，日本自民黨總裁高市早苗向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費）。

對此，大陸外交部發言人林劍今日於例行記者會上表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。他說，中方堅決反對日方有關靖國神社的消極動向，並向日方提出嚴正交涉。

林劍指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，正確認識和對待歷史是日本戰後重返國際社會的重要前提，是日本同周邊國家發展關係的政治基礎，更是檢驗日本能否恪守和平發展承諾的一桿標尺。

▲▼日本自民黨總裁高市早苗往年皆會親自參拜靖國神社。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

林劍說，「我們敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，同軍國主義徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。」

另一方面，日本前首相村山富市17日去世，享年101歲。林劍對此表示，「中方對村山富市前首相逝世表示沉痛哀悼，向家屬致以誠摯慰問」，他說，村山先生是中國人民的老朋友，長期致力於中日友好事業。

1995年5月，村山首相訪問大陸期間，參觀盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，留下「正視歷史，祈日中友好、永久和平」的題詞。同年8月15日，日本宣布無條件投降50周年之際，村山對日本殖民統治和侵略表示深刻反省，向戰爭受害國表示道歉。

林劍說，「作為一位富有正義感的政治家，村山富市先生為促進中日友好事業所做出的貢獻將被永遠銘記。」

▼日本前首相村山富市。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相村山富市。（圖／達志影像／美聯社）

相關新聞

擔憂觸怒中韓！高市早苗「不參拜」靖國神社

擔憂觸怒中韓！高市早苗「不參拜」靖國神社

日本靖國神社今（17）日舉行秋季例大祭，正值自民黨總裁高市早苗即將於21日臨時國會上獲提名為新任首相之際，因此她決定不前往參拜，以避免影響與南韓、中國等鄰國的外交關係。

即／日本前首相村山富市離世　享嵩壽101歲

即／日本前首相村山富市離世　享嵩壽101歲

「自公聯盟」破裂　日本政局進入動盪不安時代

「自公聯盟」破裂　日本政局進入動盪不安時代

自民黨、日本維新會有望組新執政聯盟

自民黨、日本維新會有望組新執政聯盟

高市早苗跨黨派協商　盼爭取支持選首相

高市早苗跨黨派協商　盼爭取支持選首相

