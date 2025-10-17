憂觸怒韓中敏感神經！高市早苗「不參拜」靖國神社　石破茂奉上供品

▲日本自民黨總裁高市早苗往年皆會親自參拜靖國神社。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本靖國神社今（17）日舉行秋季例大祭，正值自民黨總裁高市早苗即將於21日臨時國會上獲提名為新任首相之際，因此她決定不前往參拜，以避免影響與南韓、中國等鄰國的外交關係。不過，現任日本首相石破茂則以「內閣總理大臣石破茂」的名義奉上供品，延續歷任首相在敏感時期保持象徵性祭祀的傳統。

根據《日本放送協會》報導，靖國神社從17日起舉行為期3天的秋季例大祭，高市早苗雖然歷年來在春、秋兩次例大祭以及8月15日「終戰日」親自參拜，但此次決定不前往。高市早苗在自民黨總裁選舉期間曾表明，「若成為首相，將在適當時機點來判斷是否參拜」；外界認為，她此舉是考量未來執政後的外交環境與國際觀感所作出的決定。

報導指出，高市早苗仍以私人名義透過代理人繳納了玉串料（供奉用木枝），表達對戰亡者的哀悼之意。自民黨總務會長有村治仔17日上午親自前往靖國神社參拜，她表示，「懷著祈求日本和平與安定的真誠心意前來致意」，並透露此行也代為轉達高市早苗的心意。

另一方面，日媒《共同社》報導指出，首相石破茂同日以「內閣總理大臣石破茂」名義，向靖國神社奉上象徵神木的「真榊」供品，顯示他在卸任前維持政府儀禮的態度。

靖國神社供奉包括二戰甲級戰犯在內的日本陣亡軍人，每逢政要參拜都會引起亞洲鄰國強烈反彈。高市早苗此次選擇不親自前往，被視為未來新內閣在外交上力求穩健、避免激化爭議的象徵性舉措。