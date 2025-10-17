28歲醉男闖靜宜女宿！脫到剩內褲嚇壞學生　警管束後衝超商鬧事

▲台中靜宜大學昨晚驚傳一名吳姓男子喝得爛醉後，闖入女生宿舍公共區域。（圖／翻攝Dcrad論壇）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中靜宜大學昨（16）日深夜驚傳一名28歲吳姓男子喝得爛醉後，闖入女生宿舍事件！吳男不僅尾隨學生進入，更在公共區域脫到只剩一件內褲，嚇壞現場女學生，所幸被勇敢的學生們合力趕出。事後有學生在Dcard論壇上發文，痛批校方宿舍安全管理機制鬆散、事後處理荒腔走板。更離譜的是，該名男子被警方帶回保護管束後，今（17）日一早又在校外超商鬧事，最終被強制送醫。

有學生上網貼文指出，醉男進去女廁所，在飲水機前面開始脫褲子，把酒以及脫 下來的褲子放在飲水機旁的長桌子，砲轟學校安全措施不足，讓人難以相信學校。

警方接獲校方通報後趕赴現場，到達時吳男已被教官帶出宿舍外。警方表示，由於吳男當時嚴重酒醉，因此依法實施保護管束，並指出校方當下不提告，但警方仍會依《社會秩序維護法》規定移送裁處。

對此，靜宜大學發布聲明強調，宿舍均有門禁刷卡管制及保全駐守，事發當下全程依SOP處理，學生均安。校方表示，已請警方依法究辦，並將全面檢討加強宿舍門禁控管及巡查機制，同時也已對受影響學生提供心理支持與關懷。

警方則呼籲，已請轄內大專校院加強宿舍出入安全管理，並將強化校園周邊巡邏，民眾若發現可疑情事應立即撥打110報案，共同維護校園與社區安全。