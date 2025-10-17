　
政治

新壽動土　簡舒培列4矛盾質疑「想靠養地皮無痛套利」

記者黃翊婷／綜合報導

新光人壽昨日（16日）舉行北士科地上權案開工動土典禮，引發各界議論。雖然新壽多次強調絕非挑釁，一切合法合規合契約；但民進黨台北市議員簡舒培批評新壽玩兩面手法，還列出4點矛盾，包含為何要突襲動土、為何不接受北市府提出的合意解約等等，質疑新壽的目的是想靠養地皮無痛套利。

▲▼新壽北士科動土。（圖／新壽提供）

▲新壽16日舉行北士科動土典禮。（圖／新壽提供）

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18，因用地問題卡關，新壽卻在16日舉行動土儀式。母公司台新新光金總經理林維俊強調「絕對不是挑釁」，一切合法合規合契約，「新壽沒有想從台北市政府跟台北市的納稅人拿一毛錢」，應該由接手的輝達付補償金，新壽與輝達5月談得成，相信現在也能重談成。

▲▼ 蔣萬安施政報告與質詢及答覆-簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）

▲簡舒培在臉書PO文抨擊新壽和台北市長蔣萬安。（資料照／記者黃克翔攝）

民進黨市議員簡舒培同日晚間在臉書PO文批評，新壽一邊動土，一邊喊要把輝達留下，玩兩面手法，根本是把台北市民當笨蛋，新壽在關鍵時刻突然舉行「未申報」的動土典禮，顯然就是想跟北市府叫板、跟輝達勒索，「荒謬的是，新壽動土可能讓輝達進駐破局，卻還是找一群人到這場『動土典禮』，一邊還喊著『要把輝達留下來』，說的跟做的完全邏輯打架，更印證了新壽就是在玩兩面手法、上演勒索大戲！」

簡舒培還列出4大矛盾點，詳細如下：

1、新壽與市府在此案上立場一致，都希望輝達能順利進駐。那為什麼要突襲動土？
2、要把輝達留下來。那為什麼不接受市府提出的合意解約？
3、補償金屬於新壽與輝達的商業契約，與台北市政府無關。想當二房東還嗆地主：不關你的事？
4、從來沒有也不打算從市府那裡拿一毛錢。加上上一句，所以現在是勒索市府不成，改成勒索輝達？總不可能新壽是打算無償讓出T17、T18地上權吧？

簡舒培質疑，新壽的目的可能是要靠養地皮無痛套利，T17、T18的土地所有權從頭到尾都是北市府的，新壽雖然租下50年使用權，卻放了3年沒有開發，「新壽貪心在先，逼得市府發函要求合意解約，才突襲搞了一齣假動土，把市府的顏面踩在腳下，更是大玩兩面手法給輝達、給市民看！」而台北市長蔣萬安居然還在這個時間點跑去台南喝牛奶，一句重話都不敢說。

ㄧ邊動土，ㄧ邊喊「要把輝達留下來」？！ 新壽玩兩面手法，把台北市民當笨蛋！ 新光人壽選輝達選擇落腳T17、T18的關鍵時刻，突襲辦了一個未申報的動土典禮，為的就是跟市府叫板、跟輝達勒索，就連建管處到場了解狀況後「無實質開工情形」！ 荒謬...

簡舒培發佈於 2025年10月16日 星期四
10/15 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

