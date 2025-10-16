男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

▲男子攜帶總價超過3萬新幣的寶可夢卡牌返回新加坡，但未如實申報，被當場抓包。（圖／翻攝自新加坡移民與關卡局，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名25歲男子從海外返國時，攜帶總價值超過3萬新幣（約71萬台幣）的寶可夢卡牌，但未依規定申報，被當場抓包。針對此案，移民與關卡局（ICA）透過臉書發文，引用寶可夢經典口號「一定要把他們全都收服」（Gotta Catch 'Em All）提醒旅客誠實申報。

新加坡海峽時報報導，這起事件發生於10日，當時男子在樟宜機場第一航廈接受例行檢查，當海關人員詢問是否有要申報的物品時，他堅稱行李內並無需要申報的東西。

結果一查發現，男子行李裝有總價值超過3萬新幣的寶可夢卡牌。根據當地法規，旅客攜帶海外購買物品總價超過500新幣（約1.2萬台幣）就必須主動申報並繳納相關稅費，但該男子顯然企圖闖關。

移民與關卡局14日透過臉書發文提及這起案例，以「Gotta catch them all!」寶可夢經典口號提醒旅客誠實申報，旅客若不確定是否需要申報，應選擇紅色通道或新加坡海關稅款繳納處進行申報。