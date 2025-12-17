今變天！　「全台有雨」時間曝

▲近期天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今天水氣增加！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的9.5度。氣象署表示，今天白天起東北季風稍增強，迎風面降雨會逐漸增加；周五、周六南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午至周四晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度；白天起東北季風稍增強，迎風面降雨會逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而桃園以北、花、東及恆春半島有局部或零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，由於迎風面雲量增多，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大。

氣象署預報，周四東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨；周五、周六東北季風減弱，南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。

氣象署表示，周日東北季風再增強，下周一東北季風影響，桃園以北、宜花及恆春半島有局部短暫雨，台東有零星短暫雨；下周二東北季風稍減弱，基隆北海岸及宜花有局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春半島有零星短暫雨。