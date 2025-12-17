內政部收到高虹安復職申請了！　劉世芳：公文正簽辦中

▲內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

目前停職中的新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，二審出現大逆轉，貪汙部分無罪，內政部表示，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。新竹市府昨指出，已向內政部提出復職申請。對此，內政部長劉世芳今（17日）證實，昨下班左右已接到竹市府來函，公文正在簽辦當中。

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院16日宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。高等法院說明，因為立法院函文認為，立法院助理所領的酬金與加班費，本質上屬於立委補助費的性質，立委可統籌分配。

內政部昨表示，高虹安依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。竹市府昨也已送出復職申請。

對此，內政部長劉世芳今（17日）受訪表示，昨日下班左右接到新竹市政府來的函，請求讓高虹安恢復新竹市長職務，依據《地方制度法》78條，「我們現在這個公文正在簽辦當中」。

至於簽辦時程大約多久？劉世芳說，內部如果完備其他簽辦程序，會相當的快，不過她本人還沒看到公文。

媒體也關切，薪水是否要補給高虹安？劉世芳說，復職以後就照常，程序上怎麼走就怎麼走。

▼內政部長劉世芳。（圖／記者詹詠淇攝）