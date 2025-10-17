買不到烤糖奶蓋罵「幹~」　飲料店老闆：取消購買權利！兩派吵翻

▲店家表示，店面有貼公告，飲品下午兩點才開賣。（示意圖／視覺中國CFP）



記者施怡妏／綜合報導

新竹一間飲料店近日宣布，一名顧客因買不到烤糖奶蓋飲品，在櫃檯直接對老闆爆粗口，店家決定取消該顧客購買權利。老闆表示，店面至少貼了3張公告，下午2點才有供應烤糖奶蓋，「非常剛好你罵的是老闆，而且心情非常平靜的老闆」。貼文曝光，底下網友吵翻，「口頭禪不是不禮貌的理由欸。」

店家在Threads發文，顧客於早上10點到店購買烤糖奶蓋，但飲品供應時間為下午14點，因提早抵達無法購買，當場脫口罵了一句「幹！」店家表示，就因為你買不到烤糖奶蓋，你罵老闆一聲「幹」，本店取消您購買的權利。

店家PO出監視器畫面，只見顧客得知2點才開賣，罵了一聲「幹~」就轉頭離去。店家表示，「非常剛好你罵的是老闆」，若今天對象是其他員工，絕對會收集證據提告。店家也呼籲，敬所有顧客，只是杯飲料，請帶著期待開心的心情來品嚐。

貼文曝光，網友認為這只是口頭禪，並不是要罵老闆，「幹一下都不行嗎，沒有言論自由了，好可悲，什麼都要公審」、「沒買到才幹，是要取消什麼權利，笑死」、「是在玻璃什麼，幹有很多種意思，你自己解讀錯誤」、「他只是覺得自己倒楣而已，這樣就公審喊告，說什麼心情平靜，實則EQ低到不行」。

事後，老闆在留言區回應，店面貼了起碼三張公告，清楚寫出2點開始供應，「買不到就口頭禪問候，先不管告得成告不成，捍衛店家的權益錯了嗎？」

也有不少網友力挺， 「這就是為什麼越來越多人不想做服務業，沒水準的人越來越多了」、「言論自由不是用在沒水準的人身上，不管幹這個字能不能被起訴，絕對不是肆無忌憚掩蓋自己素質低的理由」、「今天是跟店家買東西，不是跟朋友聊天欸，就說個『好的謝謝』就好了」、「跟朋友講話跟你去外面是不一樣的，還是要尊重一下店家吧」。