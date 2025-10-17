　
厄瓜多連環恐攻「大橋汽車遭炸毀」　恐怖組織報復政府掃黑

▲▼厄瓜多連環恐攻「大橋汽車遭炸毀」　恐怖組織報復政府掃黑。（圖／翻攝X）

▲厄瓜多一天內連續發生汽車爆炸（左）與橋梁爆炸（右）事件。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

厄瓜多2座大橋15日清晨遭炸毀，疑似是恐怖組織「Los Lobos」對於當局掃黑行動的報復。不到24小時前，最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）一處購物中心外才發生汽車炸彈攻擊。2起案件都被政府或官員形容為「恐怖主義」行為。

《路透社》報導，瓜亞斯省（Guayas）和阿蘇艾省（Azuay）雙雙發生橋梁爆炸案，其中一枚爆裂物炸毀橋梁基座，另一枚則未完全引爆，對路面、欄杆和結構造成了嚴重損壞，導致交通完全封閉，所幸無人傷亡，但目前也沒有嫌疑人落網。

基礎建設部長盧克（Roberto Luque）研判攻擊目的在於癱瘓交通，並且形容這些行為是「恐怖主義」。內政部長雷姆柏格（John Reimberg）認為這是為了報復政府打擊非法採礦的恐怖行動，幕後黑手疑似是最近被美國列為恐怖組織的犯罪集團「Los Lobos」。

厄瓜多軍方13日摧毀伊巴布拉省（Imbabura）多處非法礦場入口，並稱這些場所都是由犯罪集團營運。這場軍事行動一共逮捕7人，部分嫌犯隸屬左翼游擊隊「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）。

2座橋梁爆炸的數小時前，瓜亞基爾也於14日晚間發生汽車炸彈攻擊，一輛停放在購物中心外的汽車爆炸，造成1人死亡、多人受傷，現場另一輛汽車也被發現載有爆裂物，但稍後就被拆除。

▼瓜亞基爾一處購物中心發生汽車炸彈攻擊。（圖／路透）

▲▼厄瓜多最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）一處購物中心發生汽車炸彈攻擊。。（圖／路透）

 
厄瓜多連環恐攻「大橋汽車遭炸毀」　恐怖組織報復政府掃黑

厄瓜多總統車隊遭500人包圍狂砸　警逮5人

厄瓜多總統車隊遭500人包圍狂砸　警逮5人

厄瓜多政局動盪升溫，總統諾波亞（Daniel Noboa）日前前往卡尼亞省（Cañar）出席活動時，車隊竟遭約500名不滿政府取消柴油補貼政策的抗議民眾包圍，總統座車不僅遭丟擲石塊，事後還出現疑似彈痕，所幸總統本人並未受傷。當局已將事件定調為「暗殺未遂」，現場拘捕5人，但是否真的遭到槍擊仍有待確認。

厄瓜多10省緊急狀態　取消燃油補貼爆民怨

厄瓜多10省緊急狀態　取消燃油補貼爆民怨

川普宣布致命打擊「販毒船隻」　船上3人亡

川普宣布致命打擊「販毒船隻」　船上3人亡

川普：反法西斯運動列為恐怖組織

川普：反法西斯運動列為恐怖組織

極樂監獄！　大毒梟越獄1年半被逮

極樂監獄！　大毒梟越獄1年半被逮

厄瓜多恐怖組織爆炸案掃黑行動LosLobos

