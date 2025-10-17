厄瓜多連環恐攻「大橋汽車遭炸毀」　恐怖組織報復政府掃黑

▲厄瓜多一天內連續發生汽車爆炸（左）與橋梁爆炸（右）事件。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

厄瓜多2座大橋15日清晨遭炸毀，疑似是恐怖組織「Los Lobos」對於當局掃黑行動的報復。不到24小時前，最大城市瓜亞基爾（Guayaquil）一處購物中心外才發生汽車炸彈攻擊。2起案件都被政府或官員形容為「恐怖主義」行為。

《路透社》報導，瓜亞斯省（Guayas）和阿蘇艾省（Azuay）雙雙發生橋梁爆炸案，其中一枚爆裂物炸毀橋梁基座，另一枚則未完全引爆，對路面、欄杆和結構造成了嚴重損壞，導致交通完全封閉，所幸無人傷亡，但目前也沒有嫌疑人落網。

???????? | Autoridades ecuatorianas reportaron una serie de explosiones durante la madrugada en varios puntos del país, incluyendo los puentes y carreteras Guayaquil–Machala, Machala–Cuenca y el puente Mollopongo, en la vía Cuenca–Girón–Pasaje.



Los incidentes ocurrieron alrededor de… https://t.co/cXYfBidBve pic.twitter.com/8zDedL6CSz — Radar Austral (@RadarAustral_) October 15, 2025

基礎建設部長盧克（Roberto Luque）研判攻擊目的在於癱瘓交通，並且形容這些行為是「恐怖主義」。內政部長雷姆柏格（John Reimberg）認為這是為了報復政府打擊非法採礦的恐怖行動，幕後黑手疑似是最近被美國列為恐怖組織的犯罪集團「Los Lobos」。

厄瓜多軍方13日摧毀伊巴布拉省（Imbabura）多處非法礦場入口，並稱這些場所都是由犯罪集團營運。這場軍事行動一共逮捕7人，部分嫌犯隸屬左翼游擊隊「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）。

2座橋梁爆炸的數小時前，瓜亞基爾也於14日晚間發生汽車炸彈攻擊，一輛停放在購物中心外的汽車爆炸，造成1人死亡、多人受傷，現場另一輛汽車也被發現載有爆裂物，但稍後就被拆除。

▼瓜亞基爾一處購物中心發生汽車炸彈攻擊。（圖／路透）