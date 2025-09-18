川普宣布「反法西斯運動」列為恐怖組織！　徹查幕後金主

▲川普宣布把「反法西斯運動」列為重大恐怖組織。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普18日宣布，將把「反法西斯運動」（Antifascist Action, Antifa）正式列為「重大恐怖組織」，並且強力追查其金主，隨即在政壇掀起爭議。

川普在「真相社群」（Truth Social）發文宣布，「我很高興通知我們許多的美國愛國者，我將指定病態、危險、激進的左翼災難Antifa，成為重大恐怖組織。我也將強烈建議，針對那些資助Antifa的人士，按照最高法律標準與做法徹查。」

保守派評論員柯克（Charlie Kirk）10日遭暗殺後，川普政府就暗示有意打擊所謂「煽動暴力的協同性左翼行動」。總統本人本周稍早也在白宮預告這項政策。

目前尚不清楚川普會採用什麼機制，將Antifa列為重大恐怖組織，但一名白宮官員表示，「這只是總統所採取的諸多行動之一，以應對煽動政治暴力的左翼組織。」

CNN報導，Antifa通常被用於定義一群廣泛族群，他們的政治信念傾向左翼，而且通常是極左翼，但不符合民主黨黨綱。它更像是一個社會運動族群，成員來自四面八方，缺乏明確領導階層與集中化結構，但川普經常將其當成各種左翼示威與活動的統稱。

此外，雖然美國聯邦執法部門的任務，也包括打擊恐怖主義，但並沒有「國內恐怖組織」正式名單，一部分原因是組織享有憲法第一修正案所保障的言論與和平集會等自由。

民主黨人批評，川普此舉只是在找藉口，以利打壓異議聲音，但共和黨聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）力挺這項決定，他認為川普正確認識到Antifa的破壞性本質。