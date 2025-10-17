　
3C家電

HUAWEI 3穿戴新品上市　全面升級智慧穿戴體驗

記者蘇晟彥／台北報導

HUAWEI 16日舉辦新品上市記者會，正式發表多款功能創新進化、卓越性能升級的穿戴新品，包括全新 HUAWEI WATCH GT 6 Pro、WATCH GT 6，以「Ride the Wind」詮釋嶄新時尚與運動態度；同時另有降噪再進化的HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC，全面升級消費者的智慧生活體驗。

▲▼ 。（圖／HUAWEI提供）

 HUAWEI WATCH GT 6 Pro | HUAWEI WATCH GT 6
HUAWEI WATCH GT 6系列，延續HUAWEI一貫高規格工藝設計，融合長效續航與健康科技，全面升級智慧穿戴體驗。HUAWEI WATCH GT 6 為日常與戶外運動愛好者打造，支援百餘種運動模式，跑騎功能全面提升，業界首發支援「騎行模擬功率」功能，無需專業設備即可掌握每次騎行表現，提供更豐富的騎行體驗。全方位升級的HUAWEI TruSense玄璣感知系統，可更精準、更全面、更快速的解析情緒、偵測心率、壓力與睡眠分析等多項指標，提供全天候智慧健康守護，超強續航力最長可達21天，日常與運動生活皆能隨心所欲。

HUAWEI WATCH GT 6 Pro在設計與功能上，更是卓越非凡，錶體採用航太級鈦合金和奈米微晶陶瓷精心打造，8角錶體的立式計時錶圈設計，視覺更顯張力，AMOLED與藍寶石玻璃鏡面，晶瑩通透，閃耀自信風采；並支援40米自由潛水，滿足更複雜環境下的探索與數據偵測；全面升級高爾夫球場功能，首發向量地圖、定位更準確且快速掌握距離，制定最佳擊球策略；一鍵掌握ECG心電圖分析，使健康管理更加專業*。

▲▼ 。（圖／HUAWEI提供）

HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC
HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC延續HUAWEI在音頻領域的技術創新，結合輕盈舒適的配戴體驗與強大降噪實力。單支耳機重量僅約4.3克，搭配三種尺寸矽膠耳塞，提供輕盈又貼合的配戴感受，具備強勁續航表現，長效續航可達50小時，開啟降噪可使用約7小時。全新升級的多模式主動降噪技術，全頻段平均降噪深度可達24dB，無論戶外通勤、室內或日常使用皆能沉浸於音樂饗宴中；耳機亦配備三麥克風通話降噪技術，即便在捷運或公車等嘈雜環境中，也能確保通話清晰。FreeBuds SE4 ANC採入耳式設計，提供陶瓷白和曜石黑兩種配色，售價NTD$1,990，即日起正式開賣。

體驗互動再升級 HUAWEI新品體驗館限定活動驚喜連連
 「HUAWEI新品體驗館」即日起至 10/26（日）於台北統一時代百貨忠孝東路正門口盛大登場，現場規劃多項互動體驗與限時好禮，邀請民眾感受智慧穿戴科技的嶄新魅力。完成「闖關送好禮」指定任務，即可兌換品牌小禮及 WATCH GT 6 系列限量 NTD$500 折扣；拍照打卡並上傳 IG 限時動態，還可參加 WATCH GT 6 新品抽獎。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

