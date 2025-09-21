　
大陸 大陸焦點 特派現場

投入逾40億！　華為啟動「天工計劃」發展鴻蒙AI

▲▼華為。（圖／路透）

▲華為。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

在近日舉行的「華為全聯接大會2025」上，華為宣布HarmonyOS 5終端設備數量已突破1700萬台，並正式啟動「天工計劃」，未來將投入10億元人民幣（約合新台幣42.5億元）資金與資源，全面支持鴻蒙的人工智慧（AI）生態創新。

綜合陸媒報導，華為終端雲服務總裁朱勇剛表示，鴻蒙不僅通過分布式能力實現全場景互聯，更從系統底層融入原生AI支持。隨著「天工計劃」推出，朱勇剛呼籲更多夥伴和開發者擁抱鴻蒙、擁抱AI。

鴻蒙生態是基於OpenHarmony共建共享的生態。OpenHarmony開源5年來，代碼行超過1.3億，社區貢獻者有9200多位，推出了1300多款軟硬體產品和70多款行業發行版，涵蓋金融、交通、教育、能源、航天、消費電子等領域。

據報導，AI智能體正成為鴻蒙生態進化的重要方向，借助「天工計劃」，華為將支持開發者構建更多AI元服務、意圖框架與智能體。鴻蒙AI原生和全場景互聯的基因，將會帶來更高階的AI全場景體驗，顛覆資訊和服務獲取的方式。

今年以來，華為終端產品全面搭載鴻蒙5操作系統，涵蓋手機、電腦、平板、手表、智慧螢幕等品類。Pura X首次引入真人感交互的小藝；MateBook Fold非凡大師搭載鴻蒙AI，並實現應用生態融合；Mate XTs帶來了PC級應用和交互體驗；智慧螢幕MateTV支援華為靈犀指向遙控、AI 搜片等體驗。

09/21

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

