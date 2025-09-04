華為新「三摺機」Max XTs亮相　麒麟芯片回歸...最高規格9.4萬台幣

▲華為正式推出新款三折疊手機Mate XTs非凡大師。（圖／翻攝華為，下同）

記者魏有德／綜合報導

華為今（4）日在深圳舉行華為Mate XTs非凡大師及全場景新品發佈記者會，正式推出新款三折疊手機Mate XTs非凡大師，起售價為17999元人民幣（約7.73萬元新台幣），最高規格1TB款的要價21999元人民幣（約9.4萬元新台幣）。

《每日經濟新聞》報導，華為常務董事、終端BG董事長余承東正式發佈了華為新款三折疊手機華為Mate XTs非凡大師。其中，16GB＋256GB版本售價17999元（人民幣，下同），16GB＋512GB版本售價19999元，16GB＋1TB版本售價21999元。

余承東表示，Mate XTs是業內首次將PC版辦公軟體裝入手機，帶來更強大的編輯能力，同時，還增加了手寫筆，可以隨時進行全局批注，「還可以做投屏激光筆。」

此外，余承東提到，Mate XTs第一次把PC版的金融軟體內置到手機裡，可以實時查看行情資訊，進行深度數據分析，掌握市場動態，輔助用戶進行投資決策，「三折疊屏堪稱炒股神器，用大屏看大盤，祝大家賺大錢。」

值得注意的是，華為三折疊屏手機Mate XTs非凡大師搭載的是鴻蒙系統，芯片（晶片，下同）則為麒麟9020芯片，這也是時隔4年後，麒麟芯片首次在發佈會公開展示。

至於在影像處理表現上，華為把超光變主攝、超廣角鏡頭、長焦攝像頭升級為RYYB傳感器，同時，將超廣角鏡頭分辨率提升至4000萬畫素，並新增紅楓原色攝像頭。

華為Mate XTs非凡大師也是肄業內首個接入中國地震局數據的手機，能實時聯通大陸境內1.5萬個專業地震觀察站點，將地震預警能力增強2.5倍，實現重點地區的秒級地震預警。