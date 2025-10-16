　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖

▲▼我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖。（圖／翻攝momo IG）

▲人氣女團TWICE4位成員子瑜、娜璉、MOMO、志效16日於維多利亞的秘密時裝秀上表演。（圖／翻攝momo IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一年一度維多利亞的秘密時裝秀於16日上演，本屆找來人氣女團TWICE助陣表演嘉賓，4位成員MOMO、志效、娜璉、子瑜穿著本季最新時裝，火辣現身於伸展台上演出，堪稱出道以來最大尺度。其中，MOMO也在IG上傳多張自拍、幕後照，吸引百萬人朝聖。

TWICE是首個登上維多利亞的秘密時裝秀演出的韓團，MOMO、志效、娜璉、子瑜稍早帶來演出〈THIS IS FOR〉，穿著不同的內衣款式，自信展信好身材，粉色系的穿搭，讓人彷彿置身於夢幻糖果世界，不僅展現K-pop女團的舞台魅力，也象徵韓流正式進軍全球時尚殿堂。

▲▼我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖。（圖／翻攝momo IG）

▲▼MOMO連發11張私照。（圖／翻攝momo IG，下同）

▲▼我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖。（圖／翻攝momo IG）

其中，MOMO身材火辣，但平時少在社群展露，此次卻在維多利亞的秘密時裝秀表演後，接連PO出兩則貼文，共計有她11張照片。照片中，MOMO近距離展現這次的表演服裝，其中還有與志效、娜璉、子瑜的合照一張。

兩則貼文PO出不到1天，分別累積134萬、114萬人點讚留言，「我的媽啊，超辣啊啊啊啊啊啊」、「太漂亮了」、「今晚最美的天使」、「我沒了」、「我活不下去了」、「Momo我愛妳」。

▲▼我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖。（圖／翻攝momo IG）

▲▼我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖。（圖／翻攝momo IG）

▲▼我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖。（圖／翻攝momo IG）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖
全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈
打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生
日本傳奇製作人過世　遺言致歉粉絲
詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了：被盜刷9萬多台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

刺200刀殺學姐！14歲嫌單戀手機照片全是她　從廁間上方跳入狂捅

發燒1天就過世！大馬11歲童染流感亡　腹瀉抽搐搶救無效

泰變性正妹「激戰前」翻臉加價！買春客怒拒　慘遭持鐵棍痛毆

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

3架美軍直升機同時「緊急降落」日本機場！　疑機體故障

15歲少女「27年沒踏出家門」如人間蒸發　父母對外謊稱遭綁架

日本再傳熊襲！露天溫泉員工突失蹤　現場發現血跡、動物毛髮

川普親自出馬！擬赴最高法院「旁聽關稅案」　創美史上首例

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

刺200刀殺學姐！14歲嫌單戀手機照片全是她　從廁間上方跳入狂捅

發燒1天就過世！大馬11歲童染流感亡　腹瀉抽搐搶救無效

泰變性正妹「激戰前」翻臉加價！買春客怒拒　慘遭持鐵棍痛毆

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

3架美軍直升機同時「緊急降落」日本機場！　疑機體故障

15歲少女「27年沒踏出家門」如人間蒸發　父母對外謊稱遭綁架

日本再傳熊襲！露天溫泉員工突失蹤　現場發現血跡、動物毛髮

川普親自出馬！擬赴最高法院「旁聽關稅案」　創美史上首例

大巨蛋秀泰影城搶先開箱！7座特殊影廳創全台之最　一日限定半價體驗

雀巢計畫全球裁1.6萬人　股價飆漲7.6％

OPPO旗艦機Find X9系列登場　天璣9500+2億哈蘇長焦對尬vivo

李千娜婚紗照曝光！舞台劇搶先曝光婚禮場景　「笑容縫隙埋下了壓抑」

百萬網紅魚乾「開箱翻轉布丁」　試吃曝甜度1.5倍：不會再買！

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

台灣國際民族誌影展25週年慶！金馬導演沈可尚站台推薦　貴賓切蛋糕慶祝

《忍者外傳》傳奇製作人離世　遺言曝光致歉粉絲：無法再帶來新作

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

國際熱門新聞

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來台灣超過10次

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

柬埔寨園區「多間公司深夜突解散」！

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

15歲少女「27年沒踏出家門」如人間蒸發

更多熱門

相關新聞

女籃球星秀長腿　登維多利亞的秘密走秀

女籃球星秀長腿　登維多利亞的秘密走秀

WNBA女子職籃超人氣球星瑞絲又有驚人之舉！這位集美貌與球技於一身的23歲芝加哥天空隊明星長人，不僅擁有個人代言鞋款，今日成功登上「維多利亞的秘密」時裝秀，成為史上首位登上該大秀的職業運動員，瑞絲不僅大秀逆天長腿以及好身材，更配戴了品牌最標誌性的天使翅膀走秀，模樣相當吸睛。

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

TWICE大尺度登維密秀辣到噴火！子瑜深V爆乳撐場　4成員美胸掀暴動

丁海寅上身Dolce ＆ Gabbana

丁海寅上身Dolce ＆ Gabbana

胡宇威收行李必帶它　讓老婆不解

胡宇威收行李必帶它　讓老婆不解

妮可基嫚穿個牛仔褲就去看秀了！

妮可基嫚穿個牛仔褲就去看秀了！

關鍵字：

TWICE維多利亞的秘密時尚韓團表演

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面