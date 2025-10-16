我MO有了！MOMO「罕見露出」連發維密11張私照　百萬人朝聖

▲人氣女團TWICE4位成員子瑜、娜璉、MOMO、志效16日於維多利亞的秘密時裝秀上表演。（圖／翻攝momo IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一年一度維多利亞的秘密時裝秀於16日上演，本屆找來人氣女團TWICE助陣表演嘉賓，4位成員MOMO、志效、娜璉、子瑜穿著本季最新時裝，火辣現身於伸展台上演出，堪稱出道以來最大尺度。其中，MOMO也在IG上傳多張自拍、幕後照，吸引百萬人朝聖。

TWICE是首個登上維多利亞的秘密時裝秀演出的韓團，MOMO、志效、娜璉、子瑜稍早帶來演出〈THIS IS FOR〉，穿著不同的內衣款式，自信展信好身材，粉色系的穿搭，讓人彷彿置身於夢幻糖果世界，不僅展現K-pop女團的舞台魅力，也象徵韓流正式進軍全球時尚殿堂。

▲▼MOMO連發11張私照。（圖／翻攝momo IG，下同）



其中，MOMO身材火辣，但平時少在社群展露，此次卻在維多利亞的秘密時裝秀表演後，接連PO出兩則貼文，共計有她11張照片。照片中，MOMO近距離展現這次的表演服裝，其中還有與志效、娜璉、子瑜的合照一張。

兩則貼文PO出不到1天，分別累積134萬、114萬人點讚留言，「我的媽啊，超辣啊啊啊啊啊啊」、「太漂亮了」、「今晚最美的天使」、「我沒了」、「我活不下去了」、「Momo我愛妳」。