白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

▲從夢裡的白兔到心裡的自己，梁個兒用顏料畫出成長的重量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

比菲多董事長梁家銘的女兒梁個兒，今（15）日在台中舉行個人畫展《梁個兒創作個展：白兔夢境 In Dreamland》，以細膩的筆觸與深層的象徵語彙，呈現從童年純真到青春思索的心靈旅程，也映照出父女之間的情感連結與世代對話。

梁個兒目前為高中三年級學生，自幼熱愛繪畫，筆下世界充滿夢境、幻想與內省。她以生肖豬為靈感，綽號「小豬」，英文名「Yogurt」則取自父親創辦的比菲多品牌。她笑說，創作是自我療癒的過程，「畫畫讓我安靜下來，學會傾聽自己的情緒，也是一種與內在對話的方式。」

展覽主題〈白兔夢境〉靈感源於童年反覆出現的夢境。她將夢中壓迫感轉化為溫柔的白兔形象，象徵內心深處從恐懼到理解的轉折。畫中融合現實與想像，構圖層次豐富，色彩中隱含情緒張力，展現青年創作者對生命感受的細膩洞察。

父親梁家銘難得放下「企業家」的角色，以一位父親的身分現身會場。他在致詞時感性表示：「我原本只是個平凡的父親，這些畫卻讓我看見孩子內心的重量與成長。」他笑言，有一幅作品在太太提示後才明白其意涵，「原來那是她表達自我與世界拉扯的方式，透過畫筆，孩子說出了我們聽不見的心聲。」

展場氛圍溫馨柔和，牆上掛滿她自幼到高三的創作軌跡，從具象的童年幻想到抽象的內心情緒，構成一條視覺與情感交織的成長脈絡。觀者駐足於作品前，既能感受青春的純淨力量，也能體會家庭間細膩深厚的情感流動。

▲比菲多董事長梁家銘感性地說：「孩子用畫筆記錄成長，也讓我們重新學會理解與傾聽。」（圖／記者游瓊華翻攝）