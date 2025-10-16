　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

▲從夢裡的白兔到心裡的自己，梁個兒用顏料畫出成長的重量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲從夢裡的白兔到心裡的自己，梁個兒用顏料畫出成長的重量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

比菲多董事長梁家銘的女兒梁個兒，今（15）日在台中舉行個人畫展《梁個兒創作個展：白兔夢境 In Dreamland》，以細膩的筆觸與深層的象徵語彙，呈現從童年純真到青春思索的心靈旅程，也映照出父女之間的情感連結與世代對話。

梁個兒目前為高中三年級學生，自幼熱愛繪畫，筆下世界充滿夢境、幻想與內省。她以生肖豬為靈感，綽號「小豬」，英文名「Yogurt」則取自父親創辦的比菲多品牌。她笑說，創作是自我療癒的過程，「畫畫讓我安靜下來，學會傾聽自己的情緒，也是一種與內在對話的方式。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

展覽主題〈白兔夢境〉靈感源於童年反覆出現的夢境。她將夢中壓迫感轉化為溫柔的白兔形象，象徵內心深處從恐懼到理解的轉折。畫中融合現實與想像，構圖層次豐富，色彩中隱含情緒張力，展現青年創作者對生命感受的細膩洞察。

父親梁家銘難得放下「企業家」的角色，以一位父親的身分現身會場。他在致詞時感性表示：「我原本只是個平凡的父親，這些畫卻讓我看見孩子內心的重量與成長。」他笑言，有一幅作品在太太提示後才明白其意涵，「原來那是她表達自我與世界拉扯的方式，透過畫筆，孩子說出了我們聽不見的心聲。」

展場氛圍溫馨柔和，牆上掛滿她自幼到高三的創作軌跡，從具象的童年幻想到抽象的內心情緒，構成一條視覺與情感交織的成長脈絡。觀者駐足於作品前，既能感受青春的純淨力量，也能體會家庭間細膩深厚的情感流動。

▲從夢裡的白兔到心裡的自己，梁個兒用顏料畫出成長的重量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲比菲多董事長梁家銘感性地說：「孩子用畫筆記錄成長，也讓我們重新學會理解與傾聽。」（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2刑警被帶走！　小隊長15萬交保
全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈
行動電源當場爆炸！　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

抬頭就看到站名！ 北捷列車到站跑馬燈「全線大變身」

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

桃機北廊廳樓層配置首曝光　「開放式候機區」年底同步啟用

飛日本玩！他嘆「沒早餐店」都嗑超商飯糰、三明治　達人搖頭

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤！網見菜色羨煞

快要發年終「要撐到年底再離職？」　網點出1關鍵：可能拿不到

4星座迎來親密關係轉型期！　天蠍透過深談迎接真愛

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

奪命畫面曝！桃園男過馬路遭大客車撞倒地　疑「2次輾壓」傷重不治

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

這一泡代價高...苗栗脫序大叔竟對警車尿尿　法官判罰6千元

白兔夢境裡的青春告白！　比菲多董座愛女梁個兒畫展亮相

大學生怨Bilibili連不上　教育部澄清「沒封鎖」：路由轉送異常

全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈

抬頭就看到站名！ 北捷列車到站跑馬燈「全線大變身」

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

桃機北廊廳樓層配置首曝光　「開放式候機區」年底同步啟用

飛日本玩！他嘆「沒早餐店」都嗑超商飯糰、三明治　達人搖頭

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤！網見菜色羨煞

快要發年終「要撐到年底再離職？」　網點出1關鍵：可能拿不到

4星座迎來親密關係轉型期！　天蠍透過深談迎接真愛

《絲綢之歌》玩家嫌難度太低　新增「無斗篷模組」傷害降剩2成

台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

虧麻了！麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

玩躲避球爆怒！小六童「抱摔同學」害骨折　父母被判連帶賠83萬

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

營養師曝「3個時間點」斷崖式衰老　提早預防勝於治療

HUAWEI 3穿戴新品上市　全面升級智慧穿戴體驗

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！「10年前的今天，我說了再見」

台積電最大客戶換人當？蘋果有望被取代　業界曝原因

「6飯店線上旅展」最低2折！坐擁陽明山景　尋路民宿2499起含早餐

【館長15萬交保】新北檢偵訊20分鐘結束：剛剛關了一下下

生活熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤

苗栗正義哥護童中刀！啦啦隊女神2度探望

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因

飛日本玩他嘆「沒早餐店」　達人搖頭了

快30歲才知道！耳鼻喉科「1項目」過來人狂讚

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

抽取衛生紙包裝袋「能回收」！丟錯可罰千元

為何街友喜歡聚在車站？網點出1特點

白兔夢境裡的青春告白！比菲多董事長愛女梁個兒畫展亮相

更多熱門

相關新聞

行動電源噴煙1秒炸成碎片　網咖內巨響嚇壞人

行動電源噴煙1秒炸成碎片　網咖內巨響嚇壞人

台中一名謝姓老師在網咖使用電腦時，手邊的行動電源突然冒出白煙，緊接著爆炸、冒出火花，嚇得謝姓老師趕緊跑離。好險，該起意外沒造成人員傷亡，但該行動電源當時「未使用中」，專家研判，可能跟電池芯老舊或是內阻過高發熱有關。

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

台中男砍鄰居原因曝　好心修車廠老闆命危

台中男砍鄰居原因曝　好心修車廠老闆命危

即／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局

即／台中恐怖男砍殺2鄰居「全身血衣」進警局

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象

關鍵字：

畫展梁個兒白兔夢境比菲多台中

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面