鳳梨座車遭開12槍「槍手、幕後首腦逃亡」　嘉檢起訴接應2人

▲網紅鳳梨（吳泓逸）7月開車被騎士槍擊。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、鄒鎮宇／嘉義報導

知名網紅「鳳梨」吳泓逸7月15日晚間在嘉義市剛體驗完知名迴轉壽司，不料返家途中遭人持槍連開12槍，所幸他與妻子均未受傷。嘉義地檢署調查後，已依殺人未遂、非法持槍、恐嚇危害安全及藏匿人犯等罪，對接應槍手的林姓、張姓男子提起公訴。

檢方查明，主嫌槍手謝姓男子（目前遭通緝）與陳姓男子合謀持非法手槍，於當晚8時許騎機車尾隨吳泓逸駕駛的租賃轎車，行經嘉義市博愛路某路段等紅燈時，謝男持槍朝車輛右後門連續射擊12發，隨即逃逸。事後，謝男在嘉義市文路棄置機車與安全帽，並搭乘計程車前往高雄，最終由林男駕車接應，協助藏匿。

林男除協助主嫌逃亡，還刪除監視器畫面、拔除車輛行車記錄器、提供手機及現金協助謝男隱匿行蹤。隔日，他再載謝男至台南市某宮路口，交由張男接手。張男則依指示，將謝男載往陳姓共犯的台南住處，並刻意規避監視器拍攝，協助謝男躲避警方追緝。

檢方指出，謝男於公共場合持槍射擊，明知可能危及吳泓逸及其妻生命，屬殺人未遂；林男、張男則分別涉幫助犯罪及藏匿人犯。起訴書也明列相關證據，包括監視器影像、車輛軌跡、證人證述及行動電話紀錄等。

檢察官依刑法及槍砲彈藥刀械管制條例等規定，向嘉義地方法院提起公訴，並聲請沒收涉案用於聯繫的手機。目前謝男及幕後主使陳男仍在逃，全案後續將由法院審理。