嘉義日法料理餐廳　秋鮭石狩鍋、和牛鐵板料理新菜單出爐

▲「初物 鐵板燒鍋物」秋˙冬季菜單搶先看，收編嘉義及台灣在地豪華海陸食材。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市大雅路上山樣子美食基地園區「初物 鐵板燒鍋物」，自從2024年5月插旗嘉義以來，主打頂級鐵板藝術與創新鍋物料理，頗受當地及鄰近雲嘉地區民眾喜好，不論平日或假日都是客滿，只為一嘗具備原住民血統的新銳主廚毛乃康領軍年輕餐飲團隊所打造的日、法式風格但兼具台灣味的美好料理。

▲ 「初物 鐵板燒鍋物」前菜搭配餐前酒 入口相當清新 。（圖／記者翁伊森攝）



「初物 鐵板燒鍋物」用餐空間區分成兩層樓，一樓為新鮮食材搭配獨創自製熬煮的澄清雞高湯、金沙蝦豆腐鍋、法式馬賽魚鍋湯與最新推出秋鮭石狩鍋。秋鮭石狩鍋使用烘烤過的鮭魚骨、白味噌、蔬菜與豆腐等食材緩火淬鍊，融合昆布高湯的天然旨味，搭配鮭魚本身釋放出的油脂與鮮甜，淬鍊出濃郁卻不膩口的味噌湯頭，整體風味更加圓潤、深厚，充滿秋冬暖意；二樓則主打頂級鐵板藝術料理，依照季節旬味更換餐點內容，更推出加價升等雙主餐，加價$880即可享用日本和牛。

▲「初物 鐵板燒鍋物」主菜牛小排伴炒菇類入口，少了油膩感也相當健康 。（圖／記者翁伊森攝）

鐵板燒秋冬季菜單是一段關於台灣秋天的靜默對話：將港邊的魚、山間的果、林中的菌加以農家的米，味道在時間裡緩慢堆疊。是 懂得節制的成熟。是 對土地、記憶與季節的溫柔致意。

▲「初物 鐵板燒鍋物」主廚毛乃康具備原住民血統。（圖／記者翁伊森攝）

毛乃康以「回歸食材的初心」為核心理念，帶來食材最原始且超越本質的極致體驗，再以鐵板、鍋物為媒介，透過精湛的烹飪技術來彰顯食材最原始的風味與口感，10/23起推出全新秋、冬季菜單，邀請愛好美食的饕客一同品味秋冬季的好滋味，也一同參與烹調料理的過程，透過主廚與料理的細緻對話，將嚴選當季食材入菜，演繹出一道道宛如藝術品般的料理，堆疊感官、緩緩呈現最細膩的味蕾禮遇，以餐桌為始，蔓延出一段嶄新的五感旅程。