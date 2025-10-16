國台辦改每周開記者會　梁文傑：像放錄音帶「每天開也沒意義」

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦15日宣布，原本「每月兩次」的例行新聞發佈會，將改為「每周一次」，以闡明反對台獨的立場。對此，每周都親自主持例行記者會的陸委會副主委、發言人梁文傑認為，國台辦每次都在重複說「綠色恐怖」、「不得人心」、「自取滅亡」，就算每天開也一樣，「像放錄音帶，這是沒什麼意義的。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）



梁文傑16日在陸委會的例行記者會上提到，國台辦出於什麼理由改成每周舉行發佈會，他們並不清楚，不過，國台辦每次開的記者會都在重複千篇一律的詞彙，「什麼『以武謀獨』、『綠色恐怖』、『不得人心』、『自取滅亡』，這樣的記者會，你就算每天開，大家聽到的訊息也都是一樣的。」

梁文傑認為，重點不是次數，重點是雙方要能夠溝通，有一些比較創新的思考，不是同樣的一些詞彙不斷重複，像放錄音帶一樣，這是沒什麼意義的。

梁文傑還說，「這些詞彙如果有創意的人，可以把它編成一首類似像『沒出息』的歌，應該也會很紅。」

國台辦的記者會過去多年來一直是每個月兩次，偶爾遇到一些較有時效性的問題，只能透過「答記者問」的方式進行書面回應；相較之下，陸委會自疫情之後，就每周都舉行記者會，且都是由同一名發言人主持，與國台辦兩名發言人輪流主持的情況相當不同。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

