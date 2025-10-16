驚險畫面！26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區昨（15日）上午發生一起小客車闖紅燈撞飛2機車騎士事故。26歲蔡姓女子在上班交通尖峰時間，行經環河南路與福德南路口時，疑太累精神不濟，直接闖紅燈撞飛左轉的2名機車騎士，造成2騎士全身多處擦挫傷送醫，經調查，3人均無酒駕，肇事蔡女無毒駕、車內無違禁品，詳細肇責待警方調查。

▼蔡女開車闖紅燈撞飛2機車騎士 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨天上午8時許，正值上班交通尖峰時間，蔡姓女子駕駛白色小客車行經三重區環河南路與福德南路口，當時號誌燈僅能左轉，但她卻沒有停下，直接闖越，撞上左轉的40歲陳男及31歲黃男騎乘的機車，2人被撞飛倒地，蔡女不但沒減速還繼續往前行駛約50公尺後才停下。救護人員獲報趕抵，將受傷的2名機車騎士送醫，所幸僅是全身擦挫傷沒有生命危險。

事故現場機車零件四散，肇事蔡女車輛連前保險桿都撞掉；警方到場依規定測繪紀錄，全案依A2交通事故流程處置，經酒測3人均無酒駕，而蔡女車內也無違禁品，她自稱當時很累，沒有注意紅綠燈，才會恍神闖紅燈，詳細肇事原因尚待釐清中，而蔡女闖紅燈違規行為，依道路交通管理處罰條例第53條1項舉發，處1800元以上5400元以下罰鍰。

▼蔡女肇事後還開了約50公尺才停下 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事故現場機車零件四散，蔡女車輛前保險桿都撞掉了 。（圖／記者陳以昇翻攝）