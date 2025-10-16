快訊／涉藉質詢「恐嚇騷擾證人」！應曉薇裁定加保500萬

▲應曉薇今赴北院開庭。（圖／記者許靖騏攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北市議員應曉薇因涉及京華城案，自2024年起遭羈押禁見超過一年，直到今年9月初才以3000萬元交保獲釋。但應曉薇近日在議會質詢時，卻因談及案情及針對相關議題發表意見，遭北檢認定違反交保附帶條件，向北院提出建議重新評估羈押必要性。今(16日)北院重新召開羈押庭後，認定應行為已經構成勾串證人之虞，命加保500萬，今10/16下午5點籌款截止，逾期再執行羈押。

應曉薇9日復出議會，並在質詢時吐苦水，表示參加便當會談到某個案子，就被羈押禁見1年多，喊話蔣萬安「保護好自己」、「好好整頓都發局、政風室，不要讓政風處被我們嘲笑跟把風處一樣」等語。

應曉薇發言遭檢方認定已碰觸北院正在審理的京華城案情，且京華城案證人楊智盛、顏邦睿仍任職北市府都發局，證人劉秀玲現任北市都委會執行秘書，應藉由質詢向市長「告狀」之舉，有藉機修理劉秀玲等證人的意圖，因此向北院提出建議重新評估羈押之必要性。

北院今上午開庭，認為應曉薇質詢涉己案情，確實可能影響相關證人未來在二審的證詞述，構成勾串證人之虞，命加保500萬，今(16日)下午5點籌款截止，逾期再執行羈押。