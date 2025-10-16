高雄燃起夢幻粉紅海！6大地標、百貨點燈　商圈飯店推應援好康

▲BLACKPINK抵台倒數，高雄全城點亮粉色應援。（圖／Live Nation Taiwan提供）



記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK將2度登上高雄世運，全城燃起粉色炫風，高雄知名地標、百貨外牆在這周全變成粉紅色，熱情迎接4位女神降臨，除此之外，各商圈、夜市、飯店也推出活動強力應援，BLINK憑門票還能在夢時代兌換100元優惠券，對荷包不無小補。

❤️‍追星打卡不能錯過

「BLACKPINK IN YOUR AREA！」BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場，即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場。高雄六大地標自13日起，每晚17:30至22:30，將展開7天點燈應援。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站，以及美麗島捷運站，都將亮起粉紅燈光。

全城熱烈響應盛事，高雄大立百貨、義享時尚廣場、H20水京棧酒店、高雄總圖也跟上粉色炫風，外牆點亮粉紅色燈光強力應援。市府經發局也與理想國Live Nation Taiwan合作，於高雄捷運左營站設置BLACKPINK演唱會主視覺大型背板，讓BLINK們一下高鐵就可以馬上留下美美的合照。

▲H2O水晶棧酒店點亮粉色外牆。（圖／H2O HOTEL提供）



▲義享時尚廣場點亮超大片粉色螢光幕。（圖／義享時尚廣場提供）

▲高雄大立百貨也響應粉紅應援，每晚外牆點亮粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

❤️‍百貨優惠

高雄夢時代推出追星限定福利，即日起至12月31日，憑今年8月9日至12月31日在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心、世運主場館舉辦的實體正本門票，就能在B2顧客服務中心兌換夢時代100元電子優惠券，限量5000份，換完為止。

漢神巨蛋也加碼好康，憑10月18或19日BLACKPINK世運演唱會門票、漢神PlusAPP會員條碼，且於當日於全館消費滿500元發票，即可兌換「ASAHI SUPER DRY×BLACKPINK」聯名生啤酒乙罐，每日每會員限兌換乙罐，限量100罐，換完為止。

▲「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）



❤️‍飯店應援

高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧推出BLINK粉紅應援日，只要是BLACKPINK 忠實粉絲或粉色控，10月17至19日 攜帶任何周邊或是粉紅相關的物品或配件，於 Pier No.1 高空酒吧達低消，即可獲得 BLINK 應援粉紅調酒乙杯，或享墨魚起司唐揚雞佐火龍果醬粉紅優惠價 NT$150／份。

高雄承億酒店響應「LIGHT UP 高雄 IN PINK」企劃，自即日起至10月19日，24 樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧與 27 樓泰式餐酒館 BAR KAO 一同點亮粉色燈光，並推出BLACKPINK主題調酒，化身最潮應援地標，熱情迎接 BLACKPINK 來襲。

高雄翰品酒店打造BLINK追星續攤熱點，18日、19日入住的旅客可獲得限定「BLINK 迎賓禮」韓國人氣品牌餅乾乙份。19 、20日早餐時段限量供應「BLINK應援豆沙包」，粉嫩外皮採用天然草莓粉上色，內餡包裹細緻綿密的紅豆沙，表面以竹炭噴粉點綴出黑粉對比的時尚感，猶如BLACKPINK的舞台魅力在味蕾間綻放。

麗尊酒店旗下艾可廚坊以「PINK BITE 粉紅旋風」為主題，17至20日期間限定推出草莓牛奶巧克力旋風飲品與粉紅黑松露薯條。活動期間憑演唱會票根，或穿著粉/黑色服裝，於艾可廚坊享用主食或主菜，即可享 99 元加購。

▲高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧推出粉紅調酒。（圖／英迪格酒店提供）

▲承億酒店24樓池畔酒吧販售3款BLACKPINK調酒。（圖／承億酒店提供）

▲高雄翰品酒店10月19、20日早餐推出限量BLINK應援豆沙包。（圖／翰品酒店提供）

▲艾可廚坊推出粉紅炫風輕食。（圖／麗尊酒店提供）

❤️‍商圈夜市優惠券

樂迷憑BLACKPINK演唱會門票，17、18、19日可至左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站等6座捷運站兌換50元商圈夜市優惠券，至多家韓食餐廳消費，就能享有贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加1元多1份等多重好康。

▲憑演唱會票跟可兌換50元商圈夜市優惠券。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼到指定韓食餐廳消費享優惠。（圖／翻攝陳其邁臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。