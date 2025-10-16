　
高雄燃起夢幻粉紅海！6大地標、百貨點燈　商圈飯店推應援好康

▲▼破天荒創舉！BLACKPINK抵台倒數　高雄6大地標點燈迎接（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲BLACKPINK抵台倒數，高雄全城點亮粉色應援。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者許宥孺／高雄報導

南韓人氣女團BLACKPINK將2度登上高雄世運，全城燃起粉色炫風，高雄知名地標、百貨外牆在這周全變成粉紅色，熱情迎接4位女神降臨，除此之外，各商圈、夜市、飯店也推出活動強力應援，BLINK憑門票還能在夢時代兌換100元優惠券，對荷包不無小補。

❤️‍追星打卡不能錯過

「BLACKPINK IN YOUR AREA！」BLACKPINK世界巡迴演唱《DEADLINE》高雄場，即將於10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場。高雄六大地標自13日起，每晚17:30至22:30，將展開7天點燈應援。包含愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站，以及美麗島捷運站，都將亮起粉紅燈光。

全城熱烈響應盛事，高雄大立百貨、義享時尚廣場、H20水京棧酒店、高雄總圖也跟上粉色炫風，外牆點亮粉紅色燈光強力應援。市府經發局也與理想國Live Nation Taiwan合作，於高雄捷運左營站設置BLACKPINK演唱會主視覺大型背板，讓BLINK們一下高鐵就可以馬上留下美美的合照。

▲H2O水晶棧酒店點亮粉色外牆。（圖／H2O HOTEL提供）

▲H2O水晶棧酒店點亮粉色外牆。（圖／H2O HOTEL提供）

▲義享時尚廣場點亮超大片粉色螢光幕。（圖／義享時尚廣場提供）

▲義享時尚廣場點亮超大片粉色螢光幕。（圖／義享時尚廣場提供）

▲高雄大立百貨也響應粉紅應援，每晚外牆點亮粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄大立百貨也響應粉紅應援，每晚外牆點亮粉紅色。（圖／記者許宥孺翻攝）

❤️‍百貨優惠

高雄夢時代推出追星限定福利，即日起至12月31日，憑今年8月9日至12月31日在高雄巨蛋、高雄流行音樂中心、世運主場館舉辦的實體正本門票，就能在B2顧客服務中心兌換夢時代100元電子優惠券，限量5000份，換完為止。

漢神巨蛋也加碼好康，憑10月18或19日BLACKPINK世運演唱會門票、漢神PlusAPP會員條碼，且於當日於全館消費滿500元發票，即可兌換「ASAHI SUPER DRY×BLACKPINK」聯名生啤酒乙罐，每日每會員限兌換乙罐，限量100罐，換完為止。

▲▼「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

▲「ASAHI SUPER DRY X BLACKPINK 聯名啤酒」。（圖／業者提供）

❤️‍飯店應援

高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧推出BLINK粉紅應援日，只要是BLACKPINK 忠實粉絲或粉色控，10月17至19日 攜帶任何周邊或是粉紅相關的物品或配件，於 Pier No.1 高空酒吧達低消，即可獲得 BLINK 應援粉紅調酒乙杯，或享墨魚起司唐揚雞佐火龍果醬粉紅優惠價 NT$150／份。

高雄承億酒店響應「LIGHT UP 高雄 IN PINK」企劃，自即日起至10月19日，24 樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧與 27 樓泰式餐酒館 BAR KAO 一同點亮粉色燈光，並推出BLACKPINK主題調酒，化身最潮應援地標，熱情迎接 BLACKPINK 來襲。

高雄翰品酒店打造BLINK追星續攤熱點，18日、19日入住的旅客可獲得限定「BLINK 迎賓禮」韓國人氣品牌餅乾乙份。19 、20日早餐時段限量供應「BLINK應援豆沙包」，粉嫩外皮採用天然草莓粉上色，內餡包裹細緻綿密的紅豆沙，表面以竹炭噴粉點綴出黑粉對比的時尚感，猶如BLACKPINK的舞台魅力在味蕾間綻放。

麗尊酒店旗下艾可廚坊以「PINK BITE 粉紅旋風」為主題，17至20日期間限定推出草莓牛奶巧克力旋風飲品與粉紅黑松露薯條。活動期間憑演唱會票根，或穿著粉/黑色服裝，於艾可廚坊享用主食或主菜，即可享 99 元加購。

▲高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧推出粉紅調酒。（圖／英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店Pier No.1 高空酒吧推出粉紅調酒。（圖／英迪格酒店提供）

▲承億酒店24樓池畔酒吧販售3款BLACKPINK調酒。（圖／承億酒店提供）

▲承億酒店24樓池畔酒吧販售3款BLACKPINK調酒。（圖／承億酒店提供）

▲高雄翰品酒店10月19、20日早餐推出限量BLINK應援豆沙包。（圖／翰品酒店提供）

▲高雄翰品酒店10月19、20日早餐推出限量BLINK應援豆沙包。（圖／翰品酒店提供）

▲艾可廚坊推出粉紅炫風餐。（圖／麗尊酒店提供）

▲艾可廚坊推出粉紅炫風輕食。（圖／麗尊酒店提供）

❤️‍商圈夜市優惠券

樂迷憑BLACKPINK演唱會門票，17、18、19日可至左營、美麗島、巨蛋、高雄車站、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站等6座捷運站兌換50元商圈夜市優惠券，至多家韓食餐廳消費，就能享有贈送辣炒年糕、海鮮煎餅、加1元多1份等多重好康。

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲憑演唱會票跟可兌換50元商圈夜市優惠券。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼到指定韓食餐廳消費享優惠。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼陳其邁「BLACKPINK粉頭照」曝光！PO活動懶人包：來高雄別只待1天。（圖／翻攝陳其邁臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

更多新聞
范有偉捐500萬元給柯文哲
刺200刀殺學姐！14歲大馬嫌單戀她...從廁間上方跳入狂捅
驚險畫面！新北倒塌意外　石塊噴飛現場如轟炸
周杰倫爆鬧翻小夥伴「牽扯上億元」　還收到催討信
快訊／要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官
黃子韜、徐藝洋婚禮現場曝光！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

桃機北廊廳樓層配置首曝光　「開放式候機區」年底同步啟用

飛日本玩！他嘆「沒早餐店」都嗑超商飯糰、三明治　達人搖頭

科技大廠「員工餐爽吃螃蟹」　他2個月胖13公斤！網見菜色羨煞

快要發年終「要撐到年底再離職？」　網點出1關鍵：可能拿不到

4星座迎來親密關係轉型期！　天蠍透過深談迎接真愛

風神颱風估周末才生成　下周連5天全台有雨

高雄燃起夢幻粉紅海！6大地標、百貨點燈　商圈飯店推應援好康

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

「說一句氣話，補兩句甜言蜜語」！2：1法則教你救回差點吵散的感情

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

室友整身臭躺睡「早上才洗澡」　一票人曝原因：晚上不敢女友啪啪

捐柯文哲500萬曝光被笑「盤仔」　范有偉出庭嘆：商界朋友跑光光

五人制足球簽證卡關　運動部要求足協再交檢討報告

驚險畫面！新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

刺200刀殺學姐！14歲嫌單戀手機照片全是她　從廁間上方跳入狂捅

羅嘉翎全運會跆拳道出賽　首度挑戰67公斤級強勢奪金

台灣大賽G3逾2.6萬破紀錄、G4完售秒殺！前4戰進場人數寫新高

零經驗！馬士媛《左撇子女孩》入圍金馬　最迷惘時刻接到戲「重新找到目標」

周杰倫爆鬧翻小夥伴「疑牽扯上億元」還收到催討信　公司拒絕回應

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

【再舔一下就好】美容師幫狗狗梳毛中　牠竟忍不住直接開舔XD

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

冷空氣報到「急降10度」　周末轉雨大變天

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

掃20包糖日老闆再來台　1招溝通笑翻網

全台大降溫時間曝　準風神逼近大雨連炸4天

快30歲才知道！耳鼻喉科「1項目」過來人狂讚

苗栗正義哥護童中刀！啦啦隊女神2度探望

她已買車票「才知光復鄉不能去」！堰塞湖現況曝光

風神颱風估明天生成　周末全台有雨「高溫降8度」

57歲翁虹「18歲女兒」美到逆天！　最美星二代換她當

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

美麗華《鏈鋸人》特別場吸千人夜排！4人跌落水池

迎BLACKPINK開唱！綠委穿粉衣同樂　她嗨喊：我真的是粉絲

迎BLACKPINK開唱！綠委穿粉衣同樂　她嗨喊：我真的是粉絲

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，高雄市長陳其邁、前總統蔡英文等都換上粉紅色髮色的大頭貼照片，不少綠委們今（16日）也穿上粉色服裝上班一同歡慶，包括賴瑞隆、林楚茵、鍾佳濱和許智傑等。林楚茵就笑說，自己真的是BLINK（BLACKPINK官方粉絲名），2023年還有搶到票去高雄看演唱會，對BLACKPINK的4位女神可說是瞭若指掌。

蘇貞昌被長出粉紅色頭髮！　本尊親回：有頭髮就是好頭髮

蘇貞昌被長出粉紅色頭髮！　本尊親回：有頭髮就是好頭髮

BLACKPINK再挑戰運量！捷運疏運看這

BLACKPINK再挑戰運量！捷運疏運看這

高雄變粉了！　蔡英文妙回1句吸6.2萬人讚爆

高雄變粉了！　蔡英文妙回1句吸6.2萬人讚爆

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

BLACKPINK陳其邁文化局應援大港橋愛河大立百貨高雄車站義享食賞廣場漢神巨蛋夢時代高雄英迪格酒店高雄翰品酒店麗尊酒店艾可廚坊商圈夜市優惠券

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

