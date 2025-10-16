爽領5張特典！破千人夜排美麗華《鏈鋸人》特別場　4人跌落水池

▲許多民眾夜排。（圖／網友@chen.cosplay 提供）



記者施怡妏／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》9月19日在日本上映繳出好成績，台灣更是12天賣破億。其中，特典海報更是供不應求，吸引大批黃牛炒作，讓海報一張漲破2000元。美麗華影城也宣布，加開特別場，一次就能領到5張特典海報+1張獨家票卡，今（16日）中午12點開賣，許多粉絲昨日就備好板凳在現場夜排，場面超壯觀。

美麗華影城粉絲團發文，IMAX特別場最後加開7個場次，套票價格為655元，包含1張電影票、1瓶可樂、1份爆米花、5張特典海報以及1張影城獨家票卡，今日中午12點開賣，每人限購2張，僅限臨櫃購買。影城還強調，不鼓勵夜排，希望大家排隊的同時，考量到自身的身體健康及安全。

▲有人跌落水池。（圖／網友@the_yueyue_jp 提供）



消息一出，讓大批粉絲超驚喜，不少人15日晚上就到美麗華夜排，許多網友在Threads發文，還有人排到一半掉進水池裡，「目前落水人數4位」；有網友解釋，因為走道客滿了，想從旁邊繞過去的人，會走水池旁邊，但晚上又黑又暗，一不小心就會掉進水池。

不少網友紛紛發文回報排隊狀況，「早上5：06，目前美麗華人數目測約500至600人」、「1:00美麗華夜排，人山人海感覺有300多，為了漂亮蕾潔衝了夜排」、「現場有超多阿嬤」、「6:20粗估快800人，這次IMAX比上次的Dolby cinema還兇狠」、「09:10聽說已經1350人，感覺沒來的人可以不用來囉」。

