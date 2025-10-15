風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

菲律賓東方的熱帶系統預計周五晚間增強為風神颱風，路徑不排除接近台灣近海，下周日隨著東北季風南下，兩者可能產生共伴效應，屆時全台有雨，北部、東半部及恆春半島要留意大雨及豪雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，菲律賓東方的熱帶系統預計明天晚間增強為熱帶性低氣壓，周五晚間增強為風神颱風，未來偏西往西北西移動，周六接近呂宋島東北方或東方海面，路徑以通過巴士海峽或通過呂宋島機率較高，也有少數模式預測會靠近台灣近海。

鄭傑仁指出，明、後天基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫雨，花東及大台北地區有零星雨，午後高屏地區及其他山區也有雷陣雨。周六環境轉東北風，基隆北海岸、東北部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，花東為零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有雷陣雨。

鄭傑仁表示，下周日至周三東北季風及熱帶系統外圍環流影響，其中，周日至周二雨勢最多，北部、東半部及恆春半島有局部大雨或豪雨，中南部山區有局部大雨，中南部平地有局部短暫陣雨；周三北部、東北部及恆春半島有局部大雨或豪雨，東南部地區及中南部山區有局部大雨，中南部平地為零星短暫陣雨。

他表示，下周四至周六東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨，北部、花東及恆春有短暫雨，其他地區為零星短暫雨。

溫度方面，鄭傑仁指出，東北季風影響，下周日北部降溫明顯，高溫僅剩28至29度，低溫23至24度，下周一中南部也接續降溫為27至30度。

