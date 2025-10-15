　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女吃香腸吃到「3顆牙齒」！　網嚇瘋：該不會是活摘器官

▲燒賣中疑似2顆牙齒的異物。（圖／翻攝自微博）

▲燒賣中疑似2顆牙齒的異物。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國食品安全問題再度引發關注。吉林與廣東兩地近日接連傳出離譜事件，有消費者在香腸與燒賣中吃出「牙齒」，其中香腸中三顆緊鄰如牙齒的異物，令網友驚呼，「太恐怖，看得人頭皮發麻，這該不會是活摘器官」。

綜合陸媒報導，吉林白山市一名民眾近日在當地市場攤位購買香腸，食用時竟咬出疑似三顆牙齒的異物。當事人拍下影片並向市場監管單位舉報。影片中可見，異物如同三顆完整白色牙齒，形狀如臼齒且排列整齊。白山市市場監管局渾江分局紅旗貿易城市監所回應指出，事件「正在處理中」。

事後，該名消費者再度上傳影片，表示已與商家達成和解。影片中，商家向她不斷道歉，當事人則回應稱，只希望對方承認事情屬實、自己並非「碰瓷」，並不要求賠償。

▲陸女吃香腸吃到如3顆牙齒般的異物。（圖／翻攝自微博）

▲▼陸女吃香腸吃到如3顆牙齒般的異物。（圖／翻攝自微博）

▲香腸中疑似3顆牙齒的異物。（圖／翻攝自微博，上同）

無獨有偶，廣東東莞一名陳小姐13日也在早餐店吃到「牙齒」。她表示，當日上午8時許，其家人在三津湯包門市購買燒賣，父親食用時覺得咬到硬物，吐出後發現竟是「兩顆相連的牙齒」，當場作嘔。

陳小姐強調，該牙齒並非其父親所有。她指出，事後店家表示燒賣由總公司統一配送，總部派員到場後未對牙齒來源作出明確說明，僅強調產品「沒有品質問題」。三津湯包客服人員回應指出，已派專員前往門市調查核實，並與當事人協商處理。

事件曝光後，在中國社群引發熱議。網友留言驚呼「好噁心，有點像牙冠」、「太嚇人了吧」、「吃出假牙還好，就怕是真牙」。有人懷疑牙齒來源不明，開玩笑說「查查失蹤人口誰做過這幾顆牙齒」、「不會是人肉香腸吧」。

甚至有人留言，「這會不會是活摘器官後留下的殘肢」、「中國的食品真的不敢吃」。

目前兩起事件均由地方市場監管部門介入調查，詳細原因仍待進一步釐清。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸女孩吃雞腳辣到呼吸性鹼中毒送醫 商家：辣度還好，因人而異

陸女孩吃雞腳辣到呼吸性鹼中毒送醫 商家：辣度還好，因人而異

廣東一名女孩與友人近日前往江西南昌旅遊，期間與閨蜜在當地菜館用餐，因吃到辣味雞腳後出現手麻、顫抖與呼吸急促，被緊急送醫並診斷為「呼吸性鹼中毒」，所幸，經治療後狀況迅速恢復，並無大礙。

黑心漂白豬腸加工11噸　屏東衛生局急封查

黑心漂白豬腸加工11噸　屏東衛生局急封查

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿

保水還田！吉林「梨樹模式」給大地蓋被子

保水還田！吉林「梨樹模式」給大地蓋被子

北市封存黑心豬腸145公斤　1圖掌握最新流向

北市封存黑心豬腸145公斤　1圖掌握最新流向

