　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 吉林「梨樹模式」 讓東北「耕地大貓熊」之稱的黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／吉林報導

大陸吉林省四平市梨樹縣「給大地蓋被子」為核心理念的黑土地保護革命，徹底改變東北農業的面貌，當地首創的「梨樹模式」，以秸稈覆蓋還田為技術核心，兼顧「保土、保水、保生態、保收益」，不僅讓黑土地恢復生機，甚至成為參考典範。隨著模式成熟推廣，梨樹縣的玉米產業鏈正加速升級，《東森新媒體ETtoday》實際採訪，發現當地從田間管理到食品加工，形成一條完整的綠色循環產業鏈，成為「黑土糧倉」最好的示範與應用商機。

吉林梨樹縣是全大陸糧食生產5強縣之一，也是黑土地保護利用的試驗田。從2007年起採用以玉米秸稈覆蓋、全過程機械化生產技術為核心的「梨樹模式」。2020年，中共中央總書記習近平特地到在吉林省考察「梨樹模式」，指出要保護東北這片黑土地的耕地大貓熊。

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲梨樹縣農業技術推廣總站站長王貴滿 。（圖／記者任以芳攝）

「梨樹模式」為何誕生在梨樹縣？梨樹縣農業技術推廣總站站長王貴滿介紹，當年這項計畫是「築巢引鳳」，當地縣政府出資7000萬（單位：人民幣，同下），在中國農業大學蓋了一個實驗站，聚集大陸中科院，中國農業大學等相關專家，包括域外的專家70、80人，每年在梨樹工作的碩士生和博士生100多人，

王貴滿說，當時有好多優秀的人一起工作，被外界形容是「神仙打架」，最終打出「梨樹模式」，另一方面有在東北三省集合一些優秀的農民、合作社理事長，率先透過他們的實踐完善提升「梨樹模式』」的技術體系和技術。

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲廢棄秸稈覆蓋能有效減緩土壤水分蒸發 。（圖／記者任以芳攝）

被譽為大陸東北黑土地保護與現代農業轉型典範的「梨樹模式」，主要理念是以「秸稈覆蓋還田」為核心技術，透過減少因耕作翻擾、破壞土地，保留地表覆蓋、促進生態循環，實現「保土、保水、保生態、保收益」四大目標，這項技術讓曾一度退化的黑土地重新煥發生命力。

如今經過反覆實踐，「梨樹模式」操作非常成熟。梨樹縣農業技術推廣總站站長王貴滿像《東森新媒體ETtoday》記者介紹，首先「梨樹模式」最大的特點是保水與保生態。

廢棄秸稈覆蓋能有效減緩土壤水分蒸發，使土地含水量平均提升，相當於「每年多了50毫米的降水量」。同時，秸稈腐爛後成為豐富的有機質來源，促進微生物與土壤動物繁殖，蚯蚓數量更是傳統耕作地的10倍至20倍，形成明顯對比。

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲「梨樹模式」的實施三年後可減少約20%的化肥使用量 。（圖／記者任以芳攝）

王貴滿指出，「這種農作法大幅提升農民的收益，原來翻地、整地、起壟、播種等要十幾個環節，現在用免耕播種機就能完成，大大簡化生產程序，讓農業變得更高效、更方便，減少勞動量與燃油消耗。」他總結，「梨樹模式的六個字，就是『秸稈覆蓋還田』。」

他進一步介紹，「梨樹模式」的實施三年後可減少約20%的化肥使用量，五年後玉米中部分毒素含量下降，農產品品質明顯提升，應用該模式的地塊平均糧食產量提升8%以上，即便在伏旱年份仍能增產約10%。「我們測定發現，土壤有機質以每年0.1%的速度提升，這對黑土地的保育意義重大。」

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲黑土層的形成需時極長，形成1公分黑土層要兩百到四百年。（圖／記者任以芳攝）

針對黑土地變薄的問題，王貴滿一邊說、一邊蹲下抓起一把黑土壤介紹，「黑土層的形成需時極長，形成1公分黑土層要兩百到四百年」，因此短期內厚度變化有限，但有機質增加是真實可觀測的。他強調，「我們的產量增加，品質也變好，就是最好的證明。」即使產量情況來看，有機質是以這樣的速度在提升，土壤的含水量相對的會增加。

「梨樹模式不只是技術，更是一種理念。」王院長說，「要給我們的大地蓋上被子，讓土地休養生息、讓自然修復。」

▼  東北黑土地。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲吉林「梨樹模式」已在東北三省超過105個示範點。（圖／記者任以芳攝）

「梨樹模式」已在東北三省超過105個示範點，最長的試驗田已持續18年，被譽為推動黑土地永續利用的「燈塔工程」。自2021年起，向大陸西北、華北及南方地區推廣，初步成效顯著。例如北京密雲水庫周邊的示範田，不僅提升作物收益，也減少化肥與水分流失，對水源保護具有積極意義。

隨著「梨樹模式」在吉林省的全面推廣，四平市梨樹縣的玉米產業鏈也跟著全面升級。吉林省晟然食品有限公司總經理張軍指出，「梨樹縣良好的招商環境與政府支持，是我們選擇在這裡建廠的主要原因。」目前企業一期廠房於2022年投產，2023年啟動二期工程，新車間也正加緊建設中。

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 吉林「梨樹模式」帶動當地玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者走進車間，工作人員正在速凍玉米與高溫殺菌技術，確保玉米從採摘到速凍不超過八小時，最大限度保留鮮甜口感，生產線分為兩大主線，速凍玉米與真空殺菌玉米，後者經「121度高溫殺菌」後可常溫保存長達12至18個月。

張軍介紹，廠區全程控溫、全年恆溫運作，速凍隧道可達零下30多度，而車間平均氣溫維持在攝氏0至5度之間，為工人提供「夏季清爽、冬季不冷」的舒適環境。

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲從梨樹縣基地採摘到速凍僅需八小時，比傳統小廠的24小時加工快三倍。（圖／記者任以芳攝）

「從梨樹縣基地採摘到速凍僅需八小時，比傳統小廠的24小時加工快三倍，玉米的甜度、色澤與口感都更佳。」張軍表示，企業未來還將拓展外銷市場，產品符合清真認證標準，「像杜拜等中東國家都能出口，這是我們下一步要突破的方向。」

如今，在梨樹這片黑土地上，從「秸稈覆蓋」的農田保育，到「速凍玉米」的現代加工，成功貫通田間與市場的綠色產業鏈，展現出黑土地復興的新商機。

▼ 吉林省晟然食品有限公司總經理張軍打算把東北速凍鮮玉米銷往中東。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 吉林、梨樹模式、玉米產業、黑土地重生 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲端發票中千萬　他「少做2事」獎金全部充國庫
無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

珠峰營地遭暴雪吞噬！千人被困高山　帳篷塌陷、有人失溫命危

海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定「避免雙重震盪」

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木　軍媒痛批後緊急下架

麥德姆襲海南島　「海水淹掉街道」畫面曝光！

陸大媽「開車撞人群」5死8傷　官方：操作不當

長城上「刻名字劃愛心」　陸情侶被警方抓走

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

好瘦！Red Velvet Wendy台北開唱　一開場...清唱大飆高音超猛

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

珠峰營地遭暴雪吞噬！千人被困高山　帳篷塌陷、有人失溫命危

海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定「避免雙重震盪」

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木　軍媒痛批後緊急下架

麥德姆襲海南島　「海水淹掉街道」畫面曝光！

陸大媽「開車撞人群」5死8傷　官方：操作不當

長城上「刻名字劃愛心」　陸情侶被警方抓走

柯文哲關一年全身病！陳佩琪談北所「最可怕住民」把人嚇退3步

川普：加薩停火談判將進行數日　盧比歐籲以軍暫停轟炸

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

brawk賽前狂研究奧丁彈道奪MVP　Ethan謙虛認「我不是史上最強」

特遣隊「探勘堰塞湖」照片曝光　一片灰白場景驚呆網：好有末日感

麥拉倫「史上最貴F1超跑」身價上看7億！曾被汶萊皇家收藏更稀有

川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

還好沒被3：0！Boaster「好想拿一次世界冠軍」：在離開前一定要

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

【我像幾歲？】超商買菸要看證件，男狂怒

大陸熱門新聞

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

陸Coser扮「轟焦凍」遭圍剿扯髮！

海南商場「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

麥德姆襲海南島　海水倒灌畫面曝光！

陸大媽「開車撞人群」5死8傷

長城上刻名字劃愛心　陸情侶被警方抓走

更多熱門

相關新聞

查干湖千年漁獵冬捕險消失　從乾涸到生態平衡

查干湖千年漁獵冬捕險消失　從乾涸到生態平衡

位於吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣境內的查干湖，素有「吉林生態屏障」之稱，但曾這片湖泊差點乾涸。《東森新媒體ETtoday》實際採訪當地生態保衛戰，查干湖長達二十多年實行「抓大放小」、「增殖放流計畫」，「引松入查」等河湖連通工程，近年來生態保護力度加強，這片水域的自然環境終於獲得改善，成為人與自然和諧共生的典型範例。

台「土地調理師」讓鹽鹼地生出水稻

台「土地調理師」讓鹽鹼地生出水稻

吃玉米=明天見？　不代表白吃

吃玉米=明天見？　不代表白吃

體重破百罹嚴重糖尿病！醫揪出這健康食物害的

體重破百罹嚴重糖尿病！醫揪出這健康食物害的

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

確診不到1年！32歲陸抗癌網紅過世…愛夫痛哭

關鍵字：

吉林梨樹模式玉米黑土地

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

更多

最夯影音

更多
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面