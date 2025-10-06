陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

▲ 東北小塔子村轉型科技農業＋懷舊東北風民宿 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／吉林報導

「數位農村與懷舊商機」在吉林省四平市梨樹縣小塔子村做了最好示範。比如當地農民與政府組成永發合作社自2011年成立以來，實現傳統農耕到智慧農業的跨越，讓梨樹村的農業生產管理進入「精準智慧化」，當科技改變生活，老百姓也沒忘了過去，村子空房搖身一變民宿，主打「老東北」的記憶。《東森新媒體ETtoday》記者前往採訪，彷彿時間回到70、80年代的時光，村民把家裡留下的老櫃子、暖瓶、收音機、黑白電視等，重新整理成「懷舊東北風民宿」，還有「東北話」教學，特別受到北京旅客喜愛，光是十一長假預定大爆滿。

走進吉林梨樹縣是東北鄉村振興的縮影，有高科技農業平台推動的「智慧田間」，也有鄉愁記憶喚醒的「懷舊經濟」。過去農民靠自己耕種，未必得到好的收成結果，一半看天吃飯、一半取決市場經濟與銷售的困擾，加上種植土地面積雜亂不好管理，即使過去十多年全程機械化，依舊「沒章法、效率低」。

▲農村數位升級，從「地亂」到「精準化」管理（圖／記者任以芳攝）

智慧監控農村升級：從「地亂」到「精準化」管理

永發農民專業合作社理事長王大勇合作社負責人告訴《東森新媒體ETtoday》，以前土地之亂首先獲得解決，透過科學管理，全村土地被精細劃分為6000多塊，依照肥沃等級分為一、二、三等地，配備專家團隊，針對每塊地提供完整種植方案，包括選種、配肥與田間管理。

「我們只要照著方案執行，產量完全有保障。」王大勇說，透過平台還能監控機械油耗、工時與維修成本，「原來一年油費要60萬元（單位：人民幣，同下），現在省了20萬，作業面積和用油數據都一目了然，不用耗油耗時作業。」

此外最難的銷售管道也被解決，合作社採用「農資集采」模式，將需求上傳平台後，由入駐企業主動對接供應，大幅降低採購成本，合作社可以在電腦與手機端實時監控春耕、秋收狀況。「只要作業合格率達95%，平台自動提示『合格』。」王大勇指出，免耕播種若出現漏播，中控系統會即時顯示坐標，便於補播，確保產量穩定

更創新的是，永發合作社與糧食企業簽訂「延期點價協議」，秋收後糧食直接入庫，最晚至次年3月結算期間免存儲費與保管費。「平台每天更新糧價資訊，幫我們判斷最佳售糧時機。」數位化後合作社每公頃節省成本927元，售糧收益平均每公頃高出一般農戶2700至3000元，綜合效益顯著。

▼ 智慧監控可即時補救，作業合格率自動提示。（圖／記者任以芳攝）

▲吉林梨樹縣小塔子村支部書記翟麗娟教學東北話。（圖／記者任以芳攝）

「智能田」與老村莊商機：十一長假搶訂東北懷舊風

離智慧農場不遠，梨樹縣小塔子村有重生懷舊復古風，因為年輕人出走的空心村廢棄老屋翻修成懷舊主題民宿，爺爺奶奶輩的家具、老電器收集回來。有趣的是，早期很多老物件都是奢侈寶貝，因為生活變好了，許多家電、日常用品成了廢品，如今有因為「念舊」變成倒寶貝。

走進東北風民宿「大紅花布」很有代表性，吉林梨樹縣小塔子村支部書記翟麗娟向《東森新媒體ETtoday》介紹，「我們有戶外廚房，客人可以自己炖雞炖魚、做飯，彷彿回到小時候自己生柴煮飯，很參與感。」

翟麗娟說，「我們開業後第一批客人是從北京來的，他們特別喜歡牆上貼的那些『東北磕』——像『毛毛弄三光』、『虎了吧唧』、『出溜滑』，都得讓我給翻譯。」

她笑著解釋，「這句話『毛毛弄三光』就是做事毛毛躁躁、不穩重的意思；『虎了吧唧』，說話不著邊際、不靠譜，即使不是東北人，遊客聽著也很開心，會跟著學真正的東北腔。」

民宿裡隨處可見原汁原味的東北家居，大花桌布、木櫃、炕席。「我們這些櫃子有的七、八十年了，以前得是有錢人家才能用上。炕頭被燒糊的地方，我們自己縫補起來，就是要保留那種老家的味道。」翟麗娟介紹。

她進一步介紹，「箱子」是以前人家用的儲物櫃，瓶瓶罐罐全都是真品，「像我爺爺的那台電視，後面還是木頭殼裝，60、70年代出生的人一看就激動，覺得找回童年了，光是十一假期，我們民宿預訂潮十分踴躍。」

▼ 大陸早期娶親四大件：自行車、手錶、縫紉機、黑白電視（或收音機） 。（圖／記者任以芳攝）

還原「供銷社」 與「四大件」喚醒鄉村記憶

民宿最大亮點是高度還原「供銷社」原貌，復古的櫃檯與展示櫃，擺放的都是一代人生活記憶。花桌布、暖瓶、老收音機媽媽用的護手霜、保養品，還有當年娶老婆必備的「四大件」：自行車、縫紉機、手錶、黑白電視。

「我們就是想讓人一進門就有回家的感覺，」翟麗娟繼續介紹，「七○年代結婚，『四大件』要齊才算體面。那時候一台『鳳凰』牌自行車要兩百多塊錢人民幣，普通家庭買不起，相當於一輛小汽車的價值。」

她回憶，「那時候我十三歲學騎車，個子還夠不到座墊，一台車幾個孩子輪著體驗，因為很多人都買不起。」

▲大陸80年代出生的人最愛小人書。（圖／記者任以芳攝）

「80年代出生的人最愛小人書。那時候誰家有一本，整個班都搶著借。」翟麗娟笑說，「有客人專門來買舊語文書，想回憶小時候學拼音、背課文的感覺。這些都是原版，賣一本少一本，以前幾毛錢一本，現在一本15塊錢，很快就被搶光。」

櫃子上「革命小酒」收藏品也讓很多人懷念，「這酒瓶既能喝也能擺，瓶身是『東方紅拖拉機』、『牡丹牌』、『那曲』等老商標，喝的是酒，懷的是情。」翟麗娟念舊的說。

翟麗娟感慨地說，「我們那代人經歷過手凍裂抹藥、用彈簧秤稱糧、家裡只有一個小暖瓶的日子。那時候生活艱苦，但也特別快樂。現在生活好了，物質、精神都富足了，反而更想把那段歲月記下來，讓孩子們看看我們曾經的樣子。」

除了懷舊民宿，小塔子村還有另一個品牌觀光「膠囊民宿」，內部裝潢應有盡有，主打一個親子遊，春夏秋可以烤肉、釣魚，到了冬天湖面結冰可以「滑冰」，一年四季都能經營觀光。當商機來了，外出打工的年輕人也願意回流，雖然只有兩、三成願意回家，也讓村子增添活力。

小塔子村的民宿已經不是單純的旅宿生意，而是一種文化的延續，把老東北的生活細節、語言、溫度都留下來，讓離開家鄉到城市人重溫過去，從「智慧農業」一起轉型又做「懷舊民宿」，梨樹縣的鄉村振興特別也人的溫度，不只改善經濟生活變好了，也沒丟失過往記憶。

▼ 文化讓鄉村更有溫度，從炕頭到供銷社的懷舊民宿商機。（圖／記者任以芳攝）