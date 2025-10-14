陸女孩吃雞腳辣到呼吸性鹼中毒送醫　商家：辣度還好，因人而異

▲廣東一名女孩在江西吃雞腳辣到呼吸性鹼中毒送醫。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東一名女孩與友人近日前往江西南昌旅遊，期間與閨蜜在當地菜館用餐，因吃到辣味雞腳後出現手麻、顫抖與呼吸急促，被緊急送醫並診斷為「呼吸性鹼中毒」，所幸，經治療後狀況迅速恢復，並無大礙。

《瀟湘晨報》報導，店家人員表示，女孩吃完後呼吸急促，員工立即上前協助並報警，「我們的雞爪幾乎每桌客人都會點，辣度屬正常水準，以前沒出現過類似情況。吃辣這事因人而異，外地客人可能不太適應。」

事後，同行友人劉女士透露，妹妹平時就曾因過度換氣出現手麻情況，這次疑因情緒興奮、說話過多、呼吸過快，加上初到南昌水土不服，引發不適，「當時店員熱心協助，提供口罩與塑膠袋，並主動免單。」

劉女士表示，「妹妹在擔架上其實就好得差不多了，到醫院休息五分鐘就恢復了。」事件曝光後，有網友質疑是擺拍，對此，劉女士回應稱，「當時真的很著急，我們是為了幫她緩解呼吸才要口罩。後來狀況好轉，周圍又圍了很多人，大家才尷尬笑出來。」

醫生強調，呼吸性鹼中毒多由過度換氣引起，輕症只需放慢呼吸、戴口罩即可恢復。劉女士也提醒，外出旅行若遇水土不服或飲食刺激，應放慢呼吸、避免過度緊張。