強化消防救災戰力！　南消七大隊161人參加新式體能與救助訓練

▲台南市消防局第七大隊辦理新式體能與救助技能訓練，強化基層救災應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化消防救災戰力與勤務安全，台南市消防局第七大隊於10月15日及17日，分別在南門分隊與鄰近體育場舉辦「新式體能測驗暨救助技能與專業裝備訓練」，共有161名消防人員參訓，全面提升基層救災應變與執勤能力。

此次訓練內容涵蓋年度七大體能測驗項目，包括立定跳遠、後拋擲遠、折返跑、菱形槓硬舉、負重行走及1500公尺跑步等，透過多元測驗強化消防人員的爆發力、耐力與協調性，確保每位同仁具備穩定體能基礎，能在高壓災害現場維持最佳戰力。

配合內政部消防署最新訓練規範，課程中特別納入「固定點架設」及「滑輪拖拉」等高階救助技術，透過實作演練強化繩索應用與臨場判斷能力，確保人員能在複雜環境下安全高效執行救援任務。此外，第七大隊也安排「電子式背架與耗氧量測試訓練」，讓學員熟悉新型呼吸器裝備與耗氧監測系統，進一步提升密閉或高壓環境下的安全性與續航力。

第七大隊大隊長石家源表示，消防工作挑戰性極高，唯有持續訓練與專業精進，才能在災害現場兼顧效率與安全，落實「救人亦保己」的核心精神。消防局長李明峯則強調，消防局將持續推動精實訓練，全面提升基層執勤能量與安全意識。

李明峯局長也指出，極端氣候威脅加劇，颱風、豪雨與地震頻仍，持續考驗城市防災韌性，呼籲市民謹記地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，市府將持續推廣防災教育，與消防團隊共同守護市民生命安全。