社會 社會焦點 保障人權

長相曝！東吳富少搭貿易商子聯手黑幫　跨國走私毒槍靠爸「闖關」

▲▼ 王皓莆 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲36歲王姓富二代搭「貿易商之子」打造走私鏈遭士檢求無期徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

宛如電影橋段！士檢會同北投警破獲轄內最大宗二級毒品案，集團利用Coach精品包夾藏毒槍，從美國海運來台，查扣毒品總重量超過150公斤、步槍與手槍共3把，市值逾3億元。令人震驚的是，幕後主嫌竟是富二代同窗王皓莆、俞繼森，勾結「北聯幫」打造跨境走私鏈，更離譜的是，律師丁啓修涉洩密護航，讓集團成功躲避搜索行動，一併遭檢方起訴。

據悉，36歲王皓莆與俞繼森自小便是22年交情深厚的老同學。王男出身優渥，俞男則為貿易商之子，熟悉進出口報關與物流作業。2人明知毒品、槍械屬嚴重犯罪，仍夥同「北聯幫」成員蘇育賢，以及境外毒槍供應者陳英豪、陳信豪（綽號「小寶」），聯手運毒、走槍謀取暴利。

整個走私鏈分工縝密、宛如企業化運作。王男負責金流與接貨，俞男則利用其父公司合法報關掩護走私；幫派人馬則派出人力赴美進行毒品測試、真空包裝與寄送，境外供貨則由陳英豪與「小寶」負責，目前2人仍滯留境外，全數遭發布通緝。

檢警調查，2人先利用俞父的合法貿易公司進口Coach精品包，測試報關漏洞，確認不會遭開櫃檢查後，自2023年起正式展開走私。2024年更擴大規模，先後派出27歲張田與25歲劉哲維（另有蘇育賢、潘姓男子，2人另案偵辦）赴美測試大麻品質、真空包裝，再運回台灣接貨。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲富二代同窗跨國走私毒槍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

首批毒品於2023年5月成功運抵內湖倉庫，王皓莆分得約300萬元、俞繼森拿下160至170萬元報酬，張田、劉哲維與幫派執行人員各領20萬元「打工費」。到了2024年，張田於2月與7月兩度赴美測試毒品，9月2人更在新莊承租高樓作為倉儲據點，並於9月27日至11月4日期間在洛杉磯完成第二、三批槍毒包裝，透過海運寄回台灣。

第一批大麻總毛重132,338公克、淨重85,198公克，共164包裝入28個Coach袋；第二批則包含MDMA淨重74,887.79 公克（純質56,165.83 公克）、大麻200.13公克，並夾藏DPMS A-15 步槍、Taurus G2c 手槍與一把非制式手槍，以及多件槍管、撞針零件，共 32個Coach袋，2批合計查獲毒品淨重超過150公斤、槍枝3把，市值逾3億元以上。

首批毒品成功流入市面後完成分贓，王、俞兩人獲利數百萬；後兩批貨全遭警方查扣，未再完成分贓，成為本案破口之一。

本案採分階段收網，由於俞男羈押期限即將期滿，檢方3月先行起訴俞繼森與王皓莆，保留對其他共犯的蒐證與佈線；至 今（15）日，第二波再起訴共犯張田、劉哲維與涉洩密護航的律師丁啓修。

律師丁啓修，原為主嫌俞繼森的辯護律師。今年4月，下游販毒成員曾參加《大嘻哈時代》的饒舌歌手楊智翔（藝名 Gambler）遭警方逮捕。丁於 4月底前往看守所律見時，取得警方偵查進度，內容包含販毒上游人名及毒品分裝據點「基隆市七堵區 XXX」的具體位置。

他事後將這些屬於偵查秘密的內容手寫摘記，並於當晚與張田相約在北市中山區的「百達翡麗酒店」會面，將資料轉交對方，再由張田拍照傳給上游張旭緯。集團在獲得情資後，於5月15日搶先搬空毒窟，導致警方6月18日持搜索票上門時撲空，未能查扣任何毒品。

▼27歲張田負責前線赴美執行、接貨與情報傳遞，是整起走私網絡能順利運作的實際行動幹部。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 張田87年次，27歲 。（圖／記者黃宥寧攝）

檢察官痛批丁啓修「知法玩法」，身為律師卻成為毒槍集團的「內鬼」，不僅參與資訊傳遞，更洩漏偵查情資，直接瓦解檢警佈線查緝行動，破壞力遠超一般共犯，嚴重背離律師倫理與司法正義。

不僅如此，丁並非主動認罪，而是在罪證確鑿、面臨羈押壓力時，才在法院羈押庭上勉強坦承；事後更以100萬元交保，並由涉案北聯幫成員出面協助，凸顯其在整起犯罪網絡中的關鍵地位。

檢察官認為，他的行為不僅違反《刑事訴訟法》規定，更嚴重侵蝕律師應有的正義角色，對司法公信與社會治安造成重大危害，因此建請法院對其「從重量刑」，並明確要求「不得宣告緩刑」，以示懲儆。

此外，首腦王皓莆，檢察官則以其拒不吐露槍毒網路、翻異其詞、積極串證滅證等情節為由，求處無期徒刑並併科4,500萬元罰金。

10/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

