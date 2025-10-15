館長收傳票到新北檢！萬一被羈押「馬上變神明」　律師帶保釋金到場

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

「館長」陳之漢日前在網路直播時，激動喊「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，因涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，被檢方列為「他」字案偵辦。今（15）日館長前往刑事局偵訊，隨後拿到傳票到新北檢，不滿表示如果被羈押真的是立地成佛，馬上變神明了，還說律師也有帶保釋金到場，怕要幫館長保釋。

▲館長說如果被羈押的話，馬上就立地成佛了。（圖／記者陳以昇攝）

館長說，是叫他偵查不能公開嘛，所以不能提到偵訊內容，差不多就是那些東西，至於說會不會被羈押，這個還是要問檢察官，全台灣辦的案件速度最快的一件，剛剛在內政部警政署的刑事局，拿到傳票現在馬上到新北地檢，「請問我殺了多少人？詐騙了多少錢？」

館長表示，「那什麼案子辦得最勤，反對民進黨的案子」，只要站在民進黨的對立面，辦案速度就是這麼快，幾天內人就在這裡，這個是神快的，如果說民進黨真心為了台灣人民做事，他有用這麼快的速度，解決司法改革、解決居住爭議、解決詐騙案，解決台灣方方面面的問題的話，那就好「欸不是，他把心思放在我身上，有史以來最快的案件，我前前後後講了三天的直播，他就拿了兩句話，因為這兩句話，我人現在就在這裡接受調查。」

館長說，教唆他人犯罪，自己沒有這個能力叫解放軍行動，就像寶和會的大哥叫人來開槍，結果我就中槍，這叫教唆人家來犯罪，「問題是我可以叫解放軍來台灣嗎，甚至我是非常反對這種事情」。等一下就看檢察官怎麼樣，如果押真的是立地成佛，馬上就變神明了，就直播講兩句是在回人家，這個依法無據，「這樣把我押進去，那我也服了嘛，今天我律師還特別擔心，他還帶了保釋金」，認為台灣人民現在不能批評政府，只要批評政府隨時就送辦。