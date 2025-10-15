快訊／不知會不會被羈押！館長將抵新北檢複訊　粉絲聚集聲援

▲「館長」陳之漢支持者聚集在新北地檢署聲援。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、郭玗潔／新北報導

「館長」陳之漢日前在網路直播時，激動喊「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，因涉及煽動暴力與恐嚇總統安全，被檢方列為「他」字案偵辦。今（15日）下午2時許，「館長」前往刑事局偵訊，15時40分時他走出刑事局，邊走邊說「不知道要不要羈押」，自行搭上Lexus LM豪華保母車前往新北地檢署。目前新北檢也聚集約10名支持者，新北市土城分局警力部署約20名警力，並依法管制「金城路2段(立清街至裕民路）」，避免有民眾滋事。

館長今前往刑事局，經過約90分鐘偵訊後，從大門走出來時向媒體說：「我們直接去新北檢，有什麼話要說等一下過去那邊再說，因為不知道要不要羈押、要等新北檢檢察官才知道」，隨後在館長粉絲加油打氣聲中上車離去。

▲館長陳之漢離開刑事局，搭車到新北地檢署接受檢察官複訊 。（圖／記者張君豪攝）

此時新北地檢署也聚集約10名支持者，等館長前來複訊。對此，土城分局表示，新北地檢為我國重要法治機關，不容任何暴力或違法情事發生，若有意圖滋事或包圍干擾行為，將現場「蒐證」並依法「究辦」，以貫徹公權力執行，確保周邊行政官署之安全。

土城分局指出，新北地檢周邊均為禁止集會遊行區域，為維護周邊社會秩序及交通順暢，今日即時起依法管制「金城路2段(立清街至裕民路）」，請用路人提前改道行駛，避免耽誤行車時間，另倘有任何違法脫序或癱瘓交通行為，土城警將即時制止防處。

土城分局呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性的方式表達意見與訴求，對於集會遊行活動一向秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」之立場。