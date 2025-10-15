　
地方 地方焦點

台東縣府攜手十大茶農品牌　以紅烏龍打造最強城市IP

▲台東縣府攜手茶農以紅烏龍打造最強城市IP。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣府攜手茶農以紅烏龍打造最強城市IP。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府15日舉辦「台東紅烏龍全球網站揭幕暨十大品牌發表記者會」，集結十家在地茶農品牌與跨界創作者，共同推出香氛、咖啡、冰淇淋、甜點、酒品及烘焙等系列限定商品，展現紅烏龍跨領域融合的創意能量，打造屬於台東的城市文化IP。

縣長饒慶鈴指出，紅烏龍誕生於2008年，融合紅茶的甘甜與烏龍茶的香氣，短短十多年已成為地方產業轉型象徵。自2022年起，縣府以「台東紅烏龍」為城市品牌主軸，結合慢生活與慢經濟理念，推廣茶文化生活化與國際化。饒縣長表示，紅烏龍是台東的驕傲，也是台灣茶的新希望，縣府近年持續將其推向東京、義大利、紐約等國際舞台，獲得高度關注。她強調，紅烏龍不只是茶，更是「台東的文化名片」，象徵與世界對話的新語言。

品牌顧問馮忠恬指出，紅烏龍兼具紅茶外觀與烏龍茶韻味，香氣層次豐富，極具國際辨識度。今年縣府推動「風土十力—台東紅烏龍培力計畫」，攜手允芳茶園、阿榮甘仔店、君玉茶園、林旺製茶廠、紅烏龍合作社、逸品茶園、博雅齋自然茶園、新元昌紅茶產業文化館、萱懋茶園與碧蘿園茗茶坊等十大品牌，跨界合作香氣、甜點與咖啡領域，展現紅烏龍的多樣風貌與文化延伸性。

財經處說明，全新上線的「台東紅烏龍─全球視野茶生活誌」（www.redoolongtaitung.com）以中、英、日三語呈現，融合插畫與動畫設計，解析紅烏龍從誕生、製茶到風味特徵的全過程，並以視覺化語彙詮釋柴火、蜂蜜、木質、白花等六大風味，使國內外讀者能直觀感受紅烏龍的獨特魅力。

為慶祝網站啟用，縣府邀請法朋烘焙甜點坊主廚李依錫與GABEE.創辦人、咖啡冠軍林東源合作推出「台東紅烏龍蜂蜜燒餅」與「台東紅烏龍茶咖啡」，以創新手法重新詮釋紅烏龍風味，即日起至11月15日限量販售。

品牌顧問Brook Sung表示，今年度縣府以「整個產區的共同實驗」為概念，透過品牌策略與國際行銷，建立茶產區間的合作共榮機制，避免品牌內耗，強化與食品、餐飲及文創等產業的連結。例如碧蘿園茗茶坊與望山穗合作推出紅烏龍小米氣泡酒、新元昌與星忱甜點開發紅烏龍奶蓋冰淇淋，阿榮甘仔店則以茶故事文化推廣為主軸，形塑多層次產業鏈。

紅烏龍是台灣茶史上最年輕的茶種，卻已快速躍上國際舞台，從義大利「茶香威尼斯」、東京「現代台灣茶精選」到紐約「夏季美食展」，均獲高度評價。當全球關注IP經濟時，台東紅烏龍正以一杯茶的力量，開啟台灣與世界對話的新篇章。

10/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台東縣府攜手十大茶農品牌　以紅烏龍打造最強城市IP

