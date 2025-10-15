民進黨選對會拍板！徵召何欣純參選台中市　林國漳選宜蘭縣

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）召開選對會，就2026縣市長選舉提名部分，建議中執會台中市徵召立委何欣純、宜蘭縣徵召律師林國漳參選，民進黨發言人吳崢表示，會跟上次提到的嘉義市、台東縣一起報請中執會通過，這四位是第一梯次。另外，日前通過的徵召區自願報名機制，也從今日至10月31日開放受理。

▼民進黨立委何欣純。（圖／記者屠惠剛攝）



▲律師林國漳。（圖／翻攝自Facebook／陳金德）



民進黨今召開中常會，會中通過，台南市長、高雄市長、嘉義縣長辦理初選，選務工作日程部分，11月10日到14日領表登記，11月24日到28日是政見會協調會，決定要辦幾場、在哪辦。12月22日到明年1月4日是辦理政見會日期，1月12日至17日執行黨內民調，1月21日中執會公告正式提名名單，會中無異議通過。

中常會後也召開選對會，民進黨發言人吳崢表示，表達意願階段具體時程出爐，非執政縣市協調徵召，即日起到10月31日，有意願者都可以到中央黨部組織部表達意願。

另外，2026選戰提名部分，選對會建議中執會台中市徵召何欣純、宜蘭縣徵召林國漳參選，會跟上次提到的嘉義市、台東縣一起報請中執會通過，這四位是第一梯次。

▼民進黨徵召縣市報名表單。（圖／記者杜冠霖攝）

